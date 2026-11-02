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Andik Vermansyah Bahagia, Garudayaksa Menang atas PSS dan Dapat Peran Nomor 10

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |21:14 WIB
Andik Vermansyah Bahagia, Garudayaksa Menang atas PSS dan Dapat Peran Nomor 10
Andik Vermansyah Bahagia, Garudayaksa Menang atas PSS dan Dapat Peran Nomor 10 (Instagram/@garudayaksafc.official)
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BOGOR - Winger senior Garudayaksa FC, Andik Vermansyah, bersyukur timnya berhasil menang 3-1 atas PSS Sleman pada pekan kedelapan Super League 2026-2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (1/11/2026).

1. Momen Kebangkitan

Kemenangan ini terasa makin spesial bagi Andik. Selain menjadi momen kebangkitan tim, laga ini juga menandai kembalinya mantan pemain timnas Indonesia tersebut ke lapangan usai dibekap cedera selama dua pekan.

Andik menyoroti keberhasilan Garudayaksa FC yang mampu memecah kebuntuan lebih awal di laga ini. Menurutnya, unggul terlebih dahulu menjadi momentum krusial yang membedakan laga ini dibandingkan tujuh pertandingan sebelumnya.

"Saya sangat bersyukur sekali tim bisa meraih kemenangan dengan mencetak gol duluan. Biasanya di tujuh pertandingan sebelumnya kami belum bisa mencetak gol pertama dan malah kebobolan lebih dulu. Itu poin yang sangat penting bagi kami," ujar Andik usai pertandingan, dikutip dari iLeague, Senin (2/11/2026).

Garudayaksa FC vs PSS Sleman Super League 2026-2027 (Instagram/@garudayaksafc.official)
Garudayaksa FC vs PSS Sleman Super League 2026-2027 (Instagram/@garudayaksafc.official)

Hasil positif atas PSS Sleman Andik menjadi suntikan motivasi berharga bagi seluruh anggota tim untuk menatap laga-laga berikutnya di kompetisi.

"Alhamdulillah kami diberi kemenangan yang sangat berarti untuk meningkatkan rasa percaya diri menghadapi pertandingan-pertandingan ke depan. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan setim atas kerja kerasnya," tuturnya.

 

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