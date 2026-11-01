Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Super League 2026-2027: Garudayaksa Sikat 10 Pemain PSS Sleman

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |21:13 WIB
Hasil Super League 2026-2027: Garudayaksa Sikat 10 Pemain PSS Sleman
Hasil Super League 2026-2027: Garudayaksa Sikat 10 Pemain PSS Sleman (Instagram/@garudayaksafc.official)
A
A
A

PAKANSARI - Garudayaksa FC berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada pekan kedelapan Super League 2026-2027. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (1/11/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Garudayaksa FC yang bermain sebagai tuan rumah langsung tampil menekan. PSS Sleman merespons serupa dengan serangan balik cepat yang cukup mengejutkan.

Jual beli serangan terjadi hingga menit 10. Pada menit ke-11, Garudayaksa memecah kebuntuan lewat gol Brian Rubio (11') yang memaksimalkan umpan matang dari Wahyu Prasetyo.

Setelah gol tersebut, PSS Sleman mencoba untuk bermain lebih ofensif. Namun, klub berjuluk Super Elang Jawa itu  justru kembali kebobolan pada menit ke-18.

Adalah Jayro Jean (18') yang sukses meneruskan umpan Theo Numberi. Unggul 2-0, Garudayaksa sedikit menurunkan intensitas serangannya.

Pada menit 41, PSS Sleman kehilangan Kevin Gomes yang terkena kartu merah langsung. Dalam keadaan pincang, PSS Sleman kesulitan untuk menekan pertahanan Garudayaksa.

Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Garudayaksa atas PSS Sleman 2-0. Berlanjut pada babak kedua, Super Elang Jawa tidak mau menyerah begitu saja.

Serangan masif dilancarkan oleh PSS Sleman untuk memperkecil ketertinggalan. Mereka juga mengandalkan serangan balik cepat untuk membongkar pertahanan Garudayaksa.

Hasilnya manis, PSS Sleman mampu mencetak gol pada menit ke-71 lewat Gustavo Tocantins (71'). Akan tetapi gol tersebut tidaklah cukup. Garudayaksa kembali menekan.

Mereka akhirnya kembali mencetak gol via Brian Rubio (76'). Intensitas permainan pun menurun mulai memasuki 15 menit terakhir babak kedua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PSS Sleman Garudayaksa FC
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/49/3251475/pelatih_dewa_united_osmar_loss-w80y_large.jpg
Dewa United Comeback Kalahkan Persija Jakarta, Osmar Loss Puji Mentalitas Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/49/3251473/persib_kalahkan_isenmulang-JMAb_large.jpg
Rekap Hasil Super League 2026-2027: Persib Bantai Isenmulang, PSIM Yogyakarta Cetak Kemenangan Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/49/3251445/marc_klok-vjhq_large.jpg
Persib Jamu Isenmulang, Marc Klok Ingin Maung Bandung Lanjutkan Tren Positif 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/49/3251431/rizky_ridho-qYTH_large.jpg
Persija Kalah 1-2 dari Dewa United, Rizky Ridho: Kami Buat Banyak Kesalahan
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/31/11/1766723/jadwal-liga-inggris-chelsea-tantang-manchester-united-liverpool-hadapi-arsenal-ljh.webp
Jadwal Liga Inggris: Chelsea Tantang Manchester United, Liverpool Hadapi Arsenal
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/31/isenmulang_kalteng_fc_membidik_poin_saat_menghadap.jpg
Isenmulang Kalteng Ancam Persib, Siap Curi Poin dari Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement