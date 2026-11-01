Hasil Super League 2026-2027: Garudayaksa Sikat 10 Pemain PSS Sleman

PAKANSARI - Garudayaksa FC berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada pekan kedelapan Super League 2026-2027. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (1/11/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Garudayaksa FC yang bermain sebagai tuan rumah langsung tampil menekan. PSS Sleman merespons serupa dengan serangan balik cepat yang cukup mengejutkan.

Jual beli serangan terjadi hingga menit 10. Pada menit ke-11, Garudayaksa memecah kebuntuan lewat gol Brian Rubio (11') yang memaksimalkan umpan matang dari Wahyu Prasetyo.

Setelah gol tersebut, PSS Sleman mencoba untuk bermain lebih ofensif. Namun, klub berjuluk Super Elang Jawa itu justru kembali kebobolan pada menit ke-18.

Adalah Jayro Jean (18') yang sukses meneruskan umpan Theo Numberi. Unggul 2-0, Garudayaksa sedikit menurunkan intensitas serangannya.

Pada menit 41, PSS Sleman kehilangan Kevin Gomes yang terkena kartu merah langsung. Dalam keadaan pincang, PSS Sleman kesulitan untuk menekan pertahanan Garudayaksa.

Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Garudayaksa atas PSS Sleman 2-0. Berlanjut pada babak kedua, Super Elang Jawa tidak mau menyerah begitu saja.

Serangan masif dilancarkan oleh PSS Sleman untuk memperkecil ketertinggalan. Mereka juga mengandalkan serangan balik cepat untuk membongkar pertahanan Garudayaksa.

Hasilnya manis, PSS Sleman mampu mencetak gol pada menit ke-71 lewat Gustavo Tocantins (71'). Akan tetapi gol tersebut tidaklah cukup. Garudayaksa kembali menekan.

Mereka akhirnya kembali mencetak gol via Brian Rubio (76'). Intensitas permainan pun menurun mulai memasuki 15 menit terakhir babak kedua.