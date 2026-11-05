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Jadwal Pekan Ke-9 Super League 2026-2027: Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya hingga Java United vs Persib Bandung

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |01:05 WIB
Jadwal Pekan Ke-9 Super League 2026-2027: Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya hingga Java United vs Persib Bandung
Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya akhir pekan ini. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
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JADWAL pekan ke-9 Super League 2026-2027 yang berlangsung pada 6-8 November 2026 akan diulas Okezone. Setelah sejumlah klub Super League 2026-2027 mentas di I.League Cup 2026 tengah pekan ini, mereka kembali tampil di Liga Indonesia.

Pekan ke-9 Super League 2026-2027 dimulai pada Jumat, 6 November 2026 pukul 15.30 WIB. PSIM Yogyakarta yang baru saja menang 2-1 atas Borneo FC di pekan kedelapan, akan menjamu runner-up klasemen sementara Super League 2026-2027, Dewa United.

Dewa United ingin melanjutkan tren kemenangan. (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
Dewa United ingin melanjutkan tren kemenangan. (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

Dewa United dijamin memburu tiga angka demi menjaga peluang juara Super League 2026-2027. Namun, PSIM Yogyakarta juga tak mau kalah karena ingin menjauhi zona degradasi.

1. Big Match Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Big Match tersaji pada pekan ke-9 Super League 2026-2027 yang berlangsung pada Sabtu, 7 November 2026 pukul 19.00 WIB. Di tanggal tersebut, Persija Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium.

Di posisi klasemen, Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya sama-sama menempati posisi yang bagus. Persija Jakarta saat ini duduk di puncak klasemen Super League 2026-2026 dengan 18 angka, unggul lima poin atas Persebaya Surabaya di posisi tujuh.

Laga ini djamin menyulitkan bagi Persija Jakarta. Sebab, skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- ditangani Bernardo Tavares, pelatih yang dikenal gemar menggunakan skema pragmatis.

 

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