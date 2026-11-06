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Kunci Sukses Java United Menang 5-0 atas Adhyaksa FC Bekasi di I.League Cup 2026-2027

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |02:03 WIB
Kunci Sukses Java United Menang 5-0 atas Adhyaksa FC Bekasi di I.League Cup 2026-2027
Java United menang 5-0 atas Adhyaksa FC Bekasi di I.League Cup 2026-2027. (Foto: Media Java United)
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KEMENANGAN perdana Java United FC di I.League Cup 2026-2027 merupakan hasil kerja kolektif tim pelatih, pemain, dan seluruh staf. Poin tersebut disampaikan pelatihJava United, Fabio Lefundes, ketika berbicara dalam konferensi pers setelah laga pembuka Grup D I.League Cup 2026-2027 kontra Adhyaksa FC Bekasi.

Pertandingan Java United vs Adhyaksa FC Bekasi berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Rabu 4 November 2026 sore WIB.  Berstatus sebagai tim tuan rumah, Java United mengakhiri laga dengan kemenangan 5-0. Gustavo Franca mencetak tiga gol yang sekaligus menjadi hattrick pertama dalam kariernya.

Gustavo Franca cetak hattrick di laga Java United vs Adhyaksa FC Bekasi. (Foto: Media Java United)
Gustavo Franca cetak hattrick di laga Java United vs Adhyaksa FC Bekasi. (Foto: Media Java United)

Adapun dua gol lainnya dicetak Ridho Syuhada dan Ciro Alves. Bagi Ridho, ini merupakan gol pertama yang ia bukukan saat berseragam Java United.

“Kami memulai pertandingan dengan kuat dan mampu mengambil alih permainan sejak awal. Terima kasih kepada semua pemain karena sudah menuntaskan tanggung jawab yang diberikan dengan permainan baik di lapangan,” kata Fabio Lefundes.

1. Peran Besar Riccardo Salampessy

Dalam pernyataannya, Fabio Lefundes turut menyoroti proses gol yang kerap tercipta dari skema bola mati. Pelatih asal Brasil ini menyebut ada peran coach Ricardo Salampessy di balik keberhasilan set piece dalam laga kontra Adhyaksa FC Bekasi.

“Kami mencetak tiga gol dari bola mati. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran coach Ricardo yang bertanggung jawab atas skema bola mati selama sesi latihan,” kata Fabio Lefundes.

 

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