Hasil I.League Cup 2026-2027: Persija Jakarta Ditahan PSMS Medan, Persebaya Surabaya Takluk dari Kendal Tornado!

Simak hasil I.League Cup 2026-2027 yang digelar Selasa 3 November malam WIB termasuk PSMS Medan vs Persija Jakarta yang berakhir 1-1 (Foto: Instagram/@persija)

HASIL I.League Cup 2026-2027 yang digelar Selasa (3/11/2026) malam WIB, sudah diketahui. Persija Jakarta ditahan PSMS Medan sementara Kendal Tornado FC mempermalukan Persebaya Surabaya!

Rangkaian pertandingan dibuka dengan PSMS Medan versus Persija Jakarta di Grup A I.League Cup 2026-2027. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang.

PSMS Medan vs Persija Jakarta di I.League Cup 2026-2027 (Foto: Instagram/@persija)

Dalam pertandingan itu, Macan Kemayoran sejatinya mendominasi sejak awal. Tim besutan Shin Tae-yong mengandalkan serangan cepat dan mencatatkan setidaknya lima tembakkan tepat sasaran.

Namun, hanya satu yang berujung gol yang dicetak oleh Figo Dennis (42'). Pada babak kedua, PSMS berhasil mencetak gol penyama kedudukan via Phillerson Natan Silva (79').

Hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol tambahan tercipta. PSMS selaku tuan rumah mampu menahan imbang Persija dengan skor 1-1.

Pada pertandingan lainnya, Kendal Tornado FC berhasil menumbangkan Persebaya Surabaya 3-2 di laga Grup G I.League 2026-2027. Bermain di Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah, tuan rumah tampil percaya diri.

Tiga gol untuk tim asal Jawa Tengah itu dicatatkan oleh Akbar Firmansyah (58'), Dimas Sukarno (86'), dan Patrick Dos Santos Cruz (89'). Sementara, dua gol untuk Persebaya dicetak oleh Ramadhan Sananta (71'), dan Toni Firmansyah (78').