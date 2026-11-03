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Hasil I.League Cup 2026-2027: Arema FC Gilas RANS Nusantara, PSM Makassar Sikat De Red FC

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |20:05 WIB
Hasil I.League Cup 2026-2027: Arema FC Gilas RANS Nusantara, PSM Makassar Sikat De Red FC
Simak hasil laga I.League Cup 2026-2027 yang digelar Selasa 3 November sore WIB termasuk Arema FC vs RANS Nusantara (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
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HASIL I.League Cup 2026-2027 yang digelar Selasa (3/11/2026) sore WIB sudah diketahui. Arema FC berhasil melibas RANS Nusantara sementara PSM Makassar menang dari De Red FC.

Arema FC sukses mengalahkan RANS Nusantara FC dengan skor telak 4-0 di laga pertama Grup L I.League Cup 2026-2027. Pertandingan itu digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Arema FC vs RANS Nusantara di I.League Cup 2026-2027 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
Arema FC vs RANS Nusantara di I.League Cup 2026-2027 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Dalam laga tersebut, Singo Edan -julukan Arema FC- tampil dominan sepanjang dua babak. RANS Nusantara FC sempat melawan, tetapi sulit untuk memaksimalkan peluang.

Samuel Otusanya tampil gemilang dengan mencetak tiga gol untuk Arema FC pada menit 25, 34, dan 51. Sementara, satu gol Singo Edan lainnya dicatatkan oleh Hanif Sjahbandi pada menit 66.

Hasil ini membawa Arema FC memuncaki klasemen sementara Grup L I.League Cup 2026-2027. Pada pertandingan lainnya, PSM Makassar sukses mengalahkan De Red FC 2-0.

 

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