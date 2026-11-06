Igor Tolic Bicara Kualitas Pemain Persib Bandung Setelah Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2026-2027

PERSIB Bandung sudah memastikan tempat di 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. Skuad asuhan Igor Tolic itu menyapu bersih empat laga awal Grup E dengan 12 angka, unggul enam poin atas FC Seoul di posisi dua.

Kepastian skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- lolos ke 16 besar setelah menang 2-1 atas Melbourne Victory di matchday keempat Grup E yang berlangsung di Stadion Rectangular Melbourne, Australia pada Rabu 4 November 2026 sore WIB.

Persib Bandung lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)

1. Kualitas Merata Skuad Persib Bandung

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic bersyukur memiliki kualitas pemain yang merata sehingga Maung Bandung selalu tampil solid. Kondisi itu membuat Igor Tolic leluasa dalam mengatur skema permainan meskipun Persib Bandung diterpa jadwal padat.

"Saya pikir kekuatannya selalu ada dalam tim. Saya pikir, kami mempunyai 11 pemain yang siap di lapangan, serta skuad yang luar biasa dari bangku cadangan sehingga kami bisa melakukan rotasi," kata Igor Tolic, Okezone mengutip dari laman I.League, Jumat (6/11/2026).

"Para pemain tidak mengubah perilakunya, Anda cuma perlu menempatkan mereka dalam konteks yang tepat," lanjut juru taktik asal Kroasia tersebut.

2. Pelatih Membantu Pemain

Igor Tolic menjelaskan staf kepelatihan hanya bertugas membaca celah permainan dan menempatkan profil pemain yang sesuai dengan kebutuhan taktik di lapangan. Namun, eksekusi sepenuhnya diselesaikan dengan apik oleh para pemain.