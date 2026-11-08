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Igor Tolic Kirim Pesan Menyentuh untuk Bobotoh yang Ikut Dukung Persib Bandung ke Semarang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |15:06 WIB
Igor Tolic Kirim Pesan Menyentuh untuk Bobotoh yang Ikut Dukung Persib Bandung ke Semarang
Igor Tolic mengirim pesan menyentuh untuk Bobotoh yang ikut mendukung Persib Bandung ke Semarang (Foto: I.League)
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SEMARANG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengirim pesan menyentuh untuk Bobotoh yang ikut mendukung timnya ke Semarang, Jawa Tengah. Ia berharap semua bisa selamat dalam perjalanan datang dan pulang.

Persib akan melakoni laga tandang melawan Java United di pekan kesembilan Super League 2026-2027. Laga itu akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Prioritas Utama

Bobotoh ramaikan pawai juara Persib Bandung. (Foto: Agi Ilman/Okezone)

Tolic mengatakan, keselamatan Bobotoh adalah prioritas utama. Jadi, para suporter juga harus memperhatikan hal tersebut saat mendukung Skuad Maung Bandung.

"Saya hanya ingin berdoa agar semua yang datang ke Semarang selamat dalam perjalanan ke sini maupun saat kembali pulang karena nyawa jauh lebih penting, jadi mohon berhati-hati," kata Tolic, dilansir dari laman resmi Persib, Minggu (8/11/2026).

Pelatih asal Kroasia itu mengapresiasi loyalitas Bobotoh yang selalu hadir mendampingi perjuangan Persib, termasuk saat tim melakoni pertandingan tandang. Baginya, dukungan suporter memang akan membuat timnya tampil dengan semangat berlipat ganda.

"Menurut saya, Bobotoh sangatlah penting. Mereka membawa kami dalam pertandingan,” kata Tolic.

 

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