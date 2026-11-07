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Rekap Hasil Super League 2026-2027: Persita Tangerang Derita Kekalahan Pertama, Persijap Dibungkam Garudayaksa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |22:05 WIB
Rekap Hasil Super League 2026-2027: Persita Tangerang Derita Kekalahan Pertama, Persijap Dibungkam Garudayaksa
Rekap Hasil Super League 2026-2027: Persita Tangerang Derita Kekalahan Pertama, Persijap Dibungkam Garudayaksa (Instagram/@isenmulangkaltengfc)
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JAKARTA - Sejumlah pertandingan pekan kesembilan Super League 2026-2027 digelar pada Sabtu (7/11/2026) malam. Pada malam ini, Persita Tangerang menderita kekalahan pertama musim ini, sementara Persijap Jepara kembali kalah. 

Persijap vs Garudayaksa 

Pertandingan tersebut digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini. Bermain sebagai tuan rumah, Persijap Jepara mencoba mengambil inisiatif permainan. 

Meski begitu, pertahahan Garudayaksa FC masih terlalu kokoh ditembus. Tim tamu justru unggul lebih dulu lewat gol Jens Raven pada menit ke-45. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. 

Sepanjang babak pertama, tim tamu lebih unggul penguasaan bola 55% berbanding 45%. Garudayaksa FC juga lebih banyak melepaskan tembakan ke arah gawang yakni 6 berbanding 3. 

Pada babak kedua, Persijap Jepara tampil lebih ngotot untuk meraih kemenangan pertama musim. Gol penyama kedudukan pun tercipta jelang pertandingan berakhir lewat gol yang dicetak China pada menit-85. 

Gol tersebut semakin menambah semangat tim tuan rumah. Namun, saat momentum berada di tim berjuluk Laskar Kalinyamat tersebut, tim tamu justru kembali berhasil unggul. Brian Rubio berhasil mencetak gol pada menit ke-90+2. Skor 1-2 pun bertahan hingga pertandingan berakhir. 

Persita vs Isenmulang Kalteng FC

Kejutan terjadi saat Persita Tangerang menjamu Isenmulang Kalteng FC. Di luar dugaan, tim tuan rumah yang belum pernah kalah sejauh ini, justru takluk dari Isenmulang Kalteng FC yang berada di papan bawah klasemen  Super League 2026-2027. 

 

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