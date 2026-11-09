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Bali United Cetak 26 Gol, tetapi Top Skornya Bukan Striker! Ini Sosoknya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |22:05 WIB
Bali United Cetak 26 Gol, tetapi Top Skornya Bukan Striker! Ini Sosoknya
Bali United Cetak 26 Gol, tetapi Top Skornya Bukan Striker! Ini Sosoknya (Instagram/@yachi_tetu)
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JAKARTA - Bali United menjadi tim paling produktif hingga pekan kesembilan Super League 2026-2027 dengan total mencetak 26 gol. Namun, top skor klub berjuluk Serdadu Tridatu bukanlah striker, melainkan gelandang serang Teppei Yachida. 

Pemain asal Jepang tersebut kini sudah mencetak 6 gol. Ia bersanding dengan 3 pemain lainnya sebagai top skor sementara Super League 2026-2027 dengan torehan 6 gol. 

Tiga pemain itu adalah Dimitar Mitkov (Madura United) Alexander Jeremejeff (Persija), dan Denilson JR (Dewa United). 

Gelandang serang Bali United Teppei Yachida @yachi_tetu)
Gelandang serang Bali United Teppei Yachida @yachi_tetu)

Sementara itu, di Bali United, Irfan Jaya sudah mencatatkan 5 gol. Penyerang Bali United, Marco Dugandzic sejauh ini baru mencatatkan 4 gol. 

Pemain asal Jepang mengatakan tentunya sangat senang dapat memberikan kontribusi untuk Bali United. Namun, dia tidak berpuas diri dengan performa saat ini karena akan terus tingkatkan.

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Topik Artikel :
Teppei Yachida Bali United
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