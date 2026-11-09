Bali United Cetak 26 Gol, tetapi Top Skornya Bukan Striker! Ini Sosoknya

JAKARTA - Bali United menjadi tim paling produktif hingga pekan kesembilan Super League 2026-2027 dengan total mencetak 26 gol. Namun, top skor klub berjuluk Serdadu Tridatu bukanlah striker, melainkan gelandang serang Teppei Yachida.

Pemain asal Jepang tersebut kini sudah mencetak 6 gol. Ia bersanding dengan 3 pemain lainnya sebagai top skor sementara Super League 2026-2027 dengan torehan 6 gol.

Tiga pemain itu adalah Dimitar Mitkov (Madura United) Alexander Jeremejeff (Persija), dan Denilson JR (Dewa United).

Gelandang serang Bali United Teppei Yachida @yachi_tetu)

Sementara itu, di Bali United, Irfan Jaya sudah mencatatkan 5 gol. Penyerang Bali United, Marco Dugandzic sejauh ini baru mencatatkan 4 gol.

Pemain asal Jepang mengatakan tentunya sangat senang dapat memberikan kontribusi untuk Bali United. Namun, dia tidak berpuas diri dengan performa saat ini karena akan terus tingkatkan.