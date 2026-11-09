Persib Bandung Kalah 1-2 dari Java United, Beckham Putra: Kami Belum Beruntung!

WINGER Persib Bandung, Beckham Putra, mengatakan timnya kurang beruntung sehingga menelan kekalahan 1-2 dari Java United dalam lanjutan pekan kesembilan Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu 8 November 2026 malam WIB. Menurut Beckham Putra, kekalahan itu membuat Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berbenah.

1. Persib Bandung Buang-Buang Peluang

Beckham Putra mengatakan Persib Bandung mendominasi permainan dan menciptakan banyak peluang. Sayangnya, Persib Bandung gagal memanfaatkan sederet peluang menjadi gol.

Ciro Alves buka keunggulan Java United atas Persib Bandung. (Foto: Media Java United)

"Kita sedikit belum beruntung karena kita juga banyak peluang yang tadi sudah bisa dimanfaatkan. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit karena bermain tandang setelah kita kemarin dari Australia langsung ke sini," kata Beckham Putra, Okezone mengutip dari laman Persib Bandung, Senin (9/11/2026)

"Jadi, ini pertandingan yang tidak mudah," lanjut winger Timnas Indonesia tersebut.

2. Bahan Evaluasi

Beckham Putra menegaskan Persib Bandung segera berbenah. Tujuannya jelas agar tim kebanggaan Bobotoh itu kembali ke tren kemenangan.

"Semoga jadi catatan untuk kita lebih baik kedepannya dan memainkan lebih baik lagi setiap pertandingan," tegas pemain yang membantu Persib Bandung juara Liga Indonesia tiga musim beruntun.