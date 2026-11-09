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Rizky Ridho Kirim Pesan Menyentuh untuk Persebaya Surabaya Usai Dihajar Persija Jakarta 0-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |02:17 WIB
Rizky Ridho Kirim Pesan Menyentuh untuk Persebaya Surabaya Usai Dihajar Persija Jakarta 0-1
Rizky Ridho mengirimkan pesan menyentuh untuk Persebaya Surabaya (Foto: Persija Jakarta)
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JAKARTA – Rizky Ridho tidak melupakan klub asalnya, Persebaya Surabaya, meski kini membela Persija Jakarta. Ia mengirim pesan menyentuh kepada kesebelasan asal Kota Pahlawan tersebut.

Ridho baru saja membawa Persija meraih kemenangan 1-0 atas Persebaya dalam pekan kesembilan Super League 2026-2027. Laga itu berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu 7 November.

1. Profesional

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Pemain asal Kota Surabaya itu mengakui, kondisi di Persebaya sedang sulit dan butuh kemenangan. Tapi, Ridho kini berkostum Persija sehingga harus bersikap profesional di atas lapangan.

"Saya tahu kondisi Persebaya sekarang mungkin sedang sulit. Kami juga tahu Persebaya sangat membutuhkan kemenangan dalam pertandingan hari ini," kata Ridho, dikutip Senin (9/11/2026).

"Kami sudah mengantisipasi semangat mereka dan mereka memang menunjukkan perjuangan yang sangat baik. Mereka membuat kami kesulitan sepanjang pertandingan. Saya juga sudah mengatakan kami menang karena beruntung," tambah pemain berusia 24 tahun itu.

2. Semangat

Ridho sempat memberikan suntikan semangat langsung para pemain Persebaya. Tentunya hal itu agar para pemain tetap menjaga semangat demi Skuad Bajul Ijo segera bangkit kembali.

"Tadi saya juga sempat berbicara kepada beberapa pemain, terutama pemain yang berasal dari Surabaya. Saya berharap mereka bisa lebih kuat lagi dan Insya Allah mampu keluar dari situasi sulit seperti sekarang," tegas Ridho. 

 

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