Hendak Dukung Persib Bandung Tandang ke Semarang, Bobotoh Tewas Kecelakaan di Tol

Bobotoh tewas dalam kecelakaan di ruas jalan tol menuju Semarang saat hendak mendukung Persib Bandung (Foto: Freepik)

SEORANG Bobotoh bernama Robby ‘Tile’ tewas dalam perjalanan menuju Semarang untuk mendukung langsung Persib Bandung di laga kontra Java United. Minibus yang ditumpanginya mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol menuju Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.

“Innalillahi wainnalillahi rojiun, telah meninggal saudara kita Baba Robby ‘Tile’,” bunyi unggahan dalam akun Instagram @centralssoulcrew, Minggu (8/11/2026).

“Telah terjadi lakalantas minibus yang ditumpangi Bobotoh saat melakukan perjalanan away menuju Semarang, turut berduka untuk teman-teman Bobotoh,” bunyi unggahan di akun @pemain.keduabelass.

1. Suporter Meninggal Dunia

Kabar tersebut menambah panjang daftar kecelakaan yang melibatkan suporter saat mendukung tim kesayangannya di Super League 2026-2027. Sebelumnya, empat pendukung PSS Sleman meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Tol Ngawi–Kertosono, Minggu 16 Oktober.

Ketika itu, minibus yang mereka tumpangi menuju Kota Surabaya, Jawa Timur, mengalami kecelakaan tunggal. Kabar itu diketahui tepat sebelum pertandingan Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman.

Selain kecelakaan, seorang Bobotoh juga wafat ketika mendukung Persib di laga melawan Garudayaksa FC, pada Minggu 25 Oktober 2026. Ia tewas setelah diserang orang tidak dikenal (OTK) di Bogor, sesuai menyaksikan pertandingan di Stadion Pakansari.