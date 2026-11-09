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Rizky Ridho Kritik Lapangan Stadion JIS: Saya Capek juga Mentalnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 November 2026 |00:19 WIB
Rizky Ridho Kritik Lapangan Stadion JIS: Saya Capek juga Mentalnya
Rizky Ridho mengkritik lapangan Stadion JIS yang dinilainya mengganggu permainan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
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JAKARTA – Rizky Ridho merasa Persija Jakarta beruntung bisa menang 1-0 atas Persebaya Surabaya di laga pekan kesembilan Super League 2026-2027. Ia lalu melancarkan kritik terhadap lapangan rumput di Stadion JIS (Jakarta International Stadium).

Duel Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya itu digelar di Stadion JIS, Sabtu 7 November 2026 malam WIB. Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak Ivan Mamut (90’)!

1. Kecewa

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di Super League 2026-2027 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Ridho mengaku kecewa dengan kondisi lapangan yang tidak dalam kondisi terbaik. Faktor tersebut tidak hanya menyulitkan Persija tetapi juga Persebaya.

“Yang saya bisa jelaskan, hari ini kami beruntung menang lagi di lapangan yang sangat-sangat bagus. Saya tak tahu apa yang direnovasi,” kata Ridho usai laga, dikutip dari laman resmi Persija, Senin (9/11/2026).

“Sekali lagi, saya capek juga mentalnya, bukan hanya capek bertanding, lapangannya susah sekali. Sumpah ini, saya harus sumpah,” sambung pemain asal Surabaya tersebut.

“Tidak tahu bagaimana lagi, mau dihaluskan seperti apa, kami juga tak tahu. Masa ada lapangan satu di sini, satu di sini, terus kami harus dituntut main bagus,” sahut Ridho.

 

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