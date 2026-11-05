Profil Witan Sulaeman, Pemain Andalan Shin Tae-yong di Persija Jakarta

Simak profil Witan Sulaeman yang jadi andalan Shin Tae-yong di Persija Jakarta (Foto: Instagram/@witansulaiman_)

PROFIL Witan Sulaeman menarik untuk diulas. Sebab, pemain satu ini jadi andalan Shin Tae-Yong di Persija Jakarta.

Witan merupakan penyerang sayap kelahiran Palu yang kini memperkuat Persija di bawah arahan Shin. Pada musim 2025-2026, ia mencatatkan satu gol dan tiga assist di Super League.

Lantas, seperti apa profil dari Witan Sulaeman, pemain andalan Shin Tae Yong di Persija Jakarta? Berikut ulasannya.

1. Profil Witan Sulaeman

Witan Sulaeman lahir di Palu, Sulawesi Tengah, pada 8 Oktober 2001. Pemain dengan tinggi 170 cm ini memainkan posisi utama sebagai penyerang sayap kiri dan dapat beroperasi sebagai sayap kanan jika dibutuhkan.

Dalam permainannya, ia aktif bermain menggunakan kaki kiri sebagai kaki dominannya. Sebagai penyerang sayap, Witan berperan dalam membangun skema serangan, membuka ruang, serta menciptakan peluang bagi rekan-rekannya di lini depan.

2. Perjalanan Karier Witan Sulaeman

Melansir dari Transfermarkt, Witan memulai perjalanan kariernya di SSB Galara pada 2013-2015 sebelum bergabung dengan SKO Ragunan pada 2016. Pada tahun yang sama, ia sempat dipinjamkan ke Persab Youth dan kembali ke SKO Ragunan pada awal 2017.

Setelah bertahan hingga 2019, Witan hijrah ke PSIM Yogyakarta pada 18 Agustus 2019. Pada 10 Februari 2020, Witan memulai petualangan di Eropa bersama klub Serbia, Radnik Surdulica.