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Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Witan Sulaeman Absen di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |01:05 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Penyebab Witan Sulaeman Absen di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung
Witan Sulaeman absen di laga Persija vs Persib. (Foto: Instagram/@witansulaiman_)
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PELATIH Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkap alasan Witan Sulaeman tidak masuk skuad Persija Jakarta saat menghadapi Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026-2027. Pelatih berusia 55 tahun itu mengatakan Witan Sulaeman mengalami cedera otot paha jelang duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Sabtu 12 September 2026.

1. Persija Jakarta Menang Dramatis 2-1 atas Persib Bandung

Persija Jakarta meraih kemenangan dramatis atas Persib Bandung dalam laga tersebut. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menumbangkan rivalnya dengan skor 2-1 di hadapan pendukungnya sendiri.

Ivan Mamut pastikan kemenangan 2-1 Persija afas Persib. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Ivan Mamut pastikan kemenangan 2-1 Persija afas Persib. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Persija Jakarta membuka keunggulan melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-41. Persib Bandung kemudian menyamakan kedudukan lewat Balsa Sekulic pada menit ke-81.

Saat pertandingan diperkirakan berakhir imbang, Persija Jakarta mencetak gol kemenangan melalui tandukan Ivan Mamut pada menit 90+5. Hasil tersebut membuat Macan Kemayoran sukses mengamankan tiga poin dalam duel bertajuk 'El Clasico Indonesia'.

Di tengah kemenangan tersebut, absennya Witan Sulaeman menjadi perhatian karena namanya tidak tercantum dalam daftar susunan pemain Persija. Pemain berusia 24 tahun itu sebelumnya menjadi salah satu andalan Macan Kemayoran.

Shin Tae-yong kemudian menjelaskan Witan Sulaeman mengalami masalah pada otot paha bagian belakang saat menjalani latihan. Cedera tersebut dialami Witan Sulaeman  sekitar tiga hari sebelum pertandingan melawan Persib Bandung.

“Sekitar tiga hari lalu saat latihan, dia mengalami sedikit gejala peregangan pada otot paha bagian belakang,” ungkap Shin Tae-yong dalam konferens pascalaga.

 

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