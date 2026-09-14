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Persija Catat Start Sempurna, Shayne Pattynama Pede Macan Kemayoran Juara Super League

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |02:03 WIB
Persija Catat Start Sempurna, Shayne Pattynama Pede Macan Kemayoran Juara Super League
Persija Catat Start Sempurna, Shayne Pattynama Pede Macan Kemayoran Juara Super League (Instagram/@s.pattynama)
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JAKARTA - Pemain Persija Jakarta Shayne Pattynama optimistis timnya dapat menjuarai Super League 2026-2027. Hal itu dikarenakan tim asuhan Shin Tae-yong sangat serius dalam menyiapkan diri untuk mencapai target juara.

1. Persija Bidik Juara

Saat ini Persija sedang performa cukup positif dalam laga awal kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Mereka berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Borneo FC dan 2-1 atas Persib.

Shayne menyadari masih sangat dini membicarakan kans menjadi juara karena kompetisi masih sangat panjang. Namun, Persija harus punya kepercayaan diri sejak awal musim dalam mengejar target yang sudah ditetapkan.

"Tentu saja. Kami adalah sebuah tim dan kami harus percaya diri. Para fans mengharapkan itu dan kami siap untuk mewujudkannya," kata Shayne Pattynama, dikutip Senin (14/9/2026).

Pemain Timnas Indonesia itu sangat senang Persija memulai kompetisi dengan dua kemenangan. Timnya pun berusaha melanjutkan performa terbaiknya saat melawan Java United dalam pekan ketiga di SUGBK, pada 19 September 2026.

"Sangat bagus. Enam poin dari dua pertandingan itu luar biasa dan memang seperti itulah awal yang kami inginkan. Kami masih memiliki satu pertandingan lagi sebelum jeda internasional," ucap Pattynama.

 

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