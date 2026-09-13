Igor Tolic Ungkap Penyebab Kekalahan Persib dari Persija Jakarta

JAKARTA - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengakui timnya bermain tidak sesuai harapan saat kalah 1-2 dari Persija Jakarta. Ia menyebutkan, timnya tak tampil maksimal dalam 60 menit pertama laga tersebut.

Kedua tim bertemu dalam pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, kemarin.

Dua gol Persija dicetak Alexander Jeremejeff (41') dan Ivan Mamut (90+5). Sementara gol semata wayang Persib dicatatkan oleh Balsa Sekulic (81').

Igor Tolic mengatakan Persib tampil tidak dalam performa terbaiknya sehingga kesulitan meladeni permainan Persija. Namun, timnya dapat berbenah, meski akhirnya menelan kekalahan.

"Dalam 60 menit pertama, kami, bisa dibilang, tidak bermain dengan baik. Kemudian, dalam 30 menit terakhir, ketika kami melakukan beberapa perubahan, kami menunjukkan bagaimana seharusnya kami bermain dalam pertandingan seperti ini," kata Igor Tolic usai laga, dikutip Minggu (13/9/2026).

Persija vs Persib Bandung (Aldhi Chandra)

"Saya pikir dalam 30 menit terakhir kami bermain lebih berani, kami ingin mencetak gol, melakukan pressing, berlari, meminta bola, dan berani mengambil risiko," ucapnya.

Pelatih asal Kroasia mengatakan timnya lengah pada menit akhir laga sehingga Persija mencetak gol kemenangan. Dia pun memberikan selamat untuk Persija yang mampu meraih kemenangan atas Skuad Maung Bandung -julukan Persib-.