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Persija Jakarta Kalahkan Persib, Denis Kolinger: Kami Layak Menang!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |10:45 WIB
Persija Jakarta Kalahkan Persib, Denis Kolinger: Kami Layak Menang!
Persija Jakarta Kalahkan Persib, Denis Kolinger: Kami Layak Menang! (Instagram/@persija)
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JAKARTA - Bek Persija Jakarta, Denis Kolinger, menilai klubnya pantas menang atas Persib Bandung pada pertandingan Super League 2026-2027, kemarin. Ia menyebut laga Persija Jakarta vs Persib Bandung merupakan pertandingan luar biasa. 

1. Layak Menang

Persija mengamankan tiga poin berkat gol Alexander Jeremejeff (41’) dan Ivan Mamut (90+2’). Denis turut berperan penting dalam terciptanya gol pertama Persija setelah memberikan assist kepada Alex.

Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

“Saya bisa katakan pertandingan hari ini sangat luar biasa. Saya sangat bangga dengan jajaran staf, teman-teman satu tim, dan para pendukung kami yang terus mendorong kami sepanjang 90 menit. Saya rasa kami layak mendapatkan kemenangan ini,” kata Denis, melansir laman Persija, Minggu (13/9/2026). 

Bagi Denis, kemenangan tersebut terasa semakin istimewa karena diraih dalam laga klasik yang berlangsung di hadapan puluhan ribu Jakmania. Dukungan dari tribun GBK menjadi energi tambahan bagi Persija, terutama ketika pertandingan berjalan ketat dan Persib memberikan tekanan.

 

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