Hasil Super League 2026-2027: Bali United Puncaki Klasemen, Borneo FC Curi Poin Penuh

DUA pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 yang digelar secara bersamaan pada Sabtu (12/9/2026) malam WIB menyajikan aksi menarik. Seperti Bali United dan Borneo FC Samarinda yang kompak mengamankan kemenangan penting atas lawan mereka masing-masing.

1. Bali United Puncaki Klasemen Sementara

Bali United berhadapan dengan Isenmulang FC. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Tampil di depan pendukung sendiri, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- menang dengan skor telak 4-1.

Gol-gol untuk Bali United dicetak oleh Thijmen Goppel (35', 90'), Teppei Yachida (45+2'), dan Irfan Jaya (77'). Sementara, satu gol untuk Isen Mulang FC dijaringkan oleh Douglas Cruz (90+6').

Kemenangan ini mengantar Bali United ke puncak klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan koleksi enam poin. Serdadu Tridatu unggul selisih gol atas Madura United dan Persija Jakarta yang juga mengoleksi 6 angka.

Bali United. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

2. Borneo FC Menang Tipis

Pada pertandingan lainnya, Borneo FC merebut kemenangan perdana di Super League 2026-2027. Pesut Etam -julukan Borneo FC- sukses mengalahkan Persijap Jepara 1-0.