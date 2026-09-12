Persija Jakarta Taklukkan Persib Bandung 2-1, Shin Tae-yong Persembahkan Kemenangan untuk The Jakmania

JAKARTA - Persija Jakarta sukses membungkam Persib Bandung dengan skor 2-1 pada laga pekan kedua Super League 2026-2027. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, Macan Kemayoran berhasil mengakhiri rekor tiga tahun tanpa kemenangan atas rival abadi mereka tersebut.

Pertandingan penuh gengsi ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu (12/9/2026) sore WIB. Macan Kemayoran memastikan kemenangan berkat gol Alexander Jeremejeff pada menit ke-41 serta gol dramatis dari Ivan Mamut di masa injury time (90+5'). Sementara itu, Persib sempat memperkecil ketertinggalan lewat aksi Balsa Sekulic pada menit ke-81.

1. Apresiasi untuk Seluruh Elemen Klub

Selepas laga, Shin Tae-yong tampak sumringah saat memberikan keterangan kepada awak media. Pelatih asal Korea Selatan itu menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja keras serta dukungan penuh yang diberikan oleh seluruh jajaran klub untuk meraih hasil positif ini.

"Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemain, staf klub, dan juga Presiden Klub yang telah mendukung saya secara aktif," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pascalaga, Sabtu (12/9/2026).

Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

2. Hadiah Manis bagi The Jakmania

Menurut Shin Tae-yong, kepercayaan besar yang diberikan oleh manajemen klub menjadi motivasi tambahan bagi para pemain di lapangan. Kemenangan spesial ini dipersembahkan secara khusus sebagai bentuk apresiasi kepada pendukung setia mereka.