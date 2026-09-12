Hasil PSS Sleman vs Madura United di Super League 2026-2027: Super Elja Tumbang 1-3

SLEMAN - Tuan rumah PSS Sleman harus rela kehilangan poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri setelah menelan kekalahan kandang saat menjamu Madura United, pada Sabtu (12/9/2026) sore WIB. Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, tim berjuluk Super Elja itu tepatnya kalah dengan skor 1-3 di pekan kedua Super League 2026-2027.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS dan Madura United memainkan laga babak pertama dengan tempo sedang. Hal tersebut dikarenakan kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

Sampai pertengahan babak pertama, PSS dan Madura United sudah menciptakan beberapa peluang, tetapi belum berbuah gol. Jalannya laga antara kedua tim pun berjalan ketat.

Pada menit ke-45, Madura United akhirnya dapat unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian tersebut setelah Dimitar Georgiev Mitkov mencatatkan namanya di papan skor.

Madura United mampu mempertahankan keunggulan 1-0 atas PSS sampai akhir babak pertama. Kedua tim pun akan berbenah saat jeda turun minum.

PSS Sleman vs Madura United. (Foto: Instagram/maduraunited.fc)

Babak Kedua

Madura United berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-47. Gol tersebut kali ini dicetak oleh Juan Danilo Santacruz Gonzalez.

Skuad Super Elang Jawa -julukan PSS- harus menerima untuk ketiga kalinya dibobol Madura United. Tambahan gol tersebut dicetak oleh Dimitar Georgiev Mitkov.