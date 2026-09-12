Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Taktik Jitu Shin Tae-yong Jadi Kunci Utama Persija Jakarta Sukses Permalukan Persib Bandung di SUGBK

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |17:55 WIB
Taktik Jitu Shin Tae-yong Jadi Kunci Utama Persija Jakarta Sukses Permalukan Persib Bandung di SUGBK
Shin Tae-yong di laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kejeniusan taktik pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong kembali menjadi pembeda saat Persija Jakarta sukses mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Sabtu (12/9/2026) sore WIB. Pasalnya, keputusan pergantian pemain hingga gaya bermain Persija mampu membuat Persib akhirnya takluk juga di laga pekan kedua Super League 2026-2027 tersebut.

Strategi jitu yang diterapkan STY di sepanjang 90 menit membuktikan kapasitas kelas dunia dalam membaca alur pertandingan dan memenangkan duel sarat gengsi. Tentu salah satu keputusan memainkan Ivan Mamut di 79 menjadi sebuah keputusan tepat, sebab sang striker anyar menjadi penentu gol kemenangan Persija di laga krusial tersebut.

1. Eksploitasi Sektor Pertahanan

Sejak menit pertama, STY menginstruksikan anak asuhnya untuk langsung mengambil inisiatif menyerang tanpa ragu di hadapan puluhan ribu suporter setia. Keputusan menempatkan bek jangkung Denis Kolinger dalam skema build-up terbukti efektif untuk memecah lini pertahanan lawan yang dikawal ketat oleh barisan belakang Maung Bandung.

Puncak dari efektivitas taktik babak pertama terlihat pada menit ke-41, di mana tusukan mengejutkan dari lini belakang berbuah assist matang yang diselesaikan sempurna oleh Alexander Jeremejeff.

Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

2. Taktik Perubahan Pemain

Memasuki paruh kedua, jalannya laga semakin sengit ketika lawan mulai meningkatkan intensitas serangan dan berhasil menyamakan kedudukan lewat Balsa Sekulic pada menit ke-81.

Menghadapi tekanan tersebut, keputusan krusial diambil dari pinggir lapangan dengan memasukkan penyerang anyar Ivan Mamut guna menambah daya gedor lini depan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/49/3241669/persija_jakarta_vs_persib_bandung-FiJp_large.jpeg
Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2026-2027: Gol Telat Ivan Mamut Bawa Macan Kemayoran Menang 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/49/3241662/selebrasi_alexander_jeremejeff_di_laga_persija_vs_persib-kc7m_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persib Bandung: Alexander Jeremejeff Cetak Gol, Macan Kemayoran Unggul 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/49/3241660/tifo_dari_jakmania_di_laga_persija_vs_persib-ydqN_large.jpg
Kemegahan Tifo The Jakmania Hiasi Kembalinya Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/49/3241645/suasana_sugbk_jelang_persija_vs_persib-NL0G_large.jpg
Persija Jakarta vs Persib Bandung Main Sore Ini, Jakmania Mulai Serbu SUGBK!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/11/51/1748879/tutup-kejurnas-pobsi-2026-hary-tanoesoedibjo-minta-11-provinsi-yang-belum-raih-medali-lebih-giat-berlatih-pdd.webp
Tutup Kejurnas POBSI 2026, Hary Tanoesoedibjo Minta 11 Provinsi yang Belum Raih Medali Lebih Giat Berlatih
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/09/12/jadwal_lengkap_motogp_san_marino_2026_di_misano_mu.jpg
Jadwal Lengkap MotoGP San Marino 2026: Balapan di Misano, Sprint Race hingga Duel Puncak Para Rider
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement