Taktik Jitu Shin Tae-yong Jadi Kunci Utama Persija Jakarta Sukses Permalukan Persib Bandung di SUGBK

JAKARTA – Kejeniusan taktik pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong kembali menjadi pembeda saat Persija Jakarta sukses mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Sabtu (12/9/2026) sore WIB. Pasalnya, keputusan pergantian pemain hingga gaya bermain Persija mampu membuat Persib akhirnya takluk juga di laga pekan kedua Super League 2026-2027 tersebut.

Strategi jitu yang diterapkan STY di sepanjang 90 menit membuktikan kapasitas kelas dunia dalam membaca alur pertandingan dan memenangkan duel sarat gengsi. Tentu salah satu keputusan memainkan Ivan Mamut di 79 menjadi sebuah keputusan tepat, sebab sang striker anyar menjadi penentu gol kemenangan Persija di laga krusial tersebut.

1. Eksploitasi Sektor Pertahanan

Sejak menit pertama, STY menginstruksikan anak asuhnya untuk langsung mengambil inisiatif menyerang tanpa ragu di hadapan puluhan ribu suporter setia. Keputusan menempatkan bek jangkung Denis Kolinger dalam skema build-up terbukti efektif untuk memecah lini pertahanan lawan yang dikawal ketat oleh barisan belakang Maung Bandung.

Puncak dari efektivitas taktik babak pertama terlihat pada menit ke-41, di mana tusukan mengejutkan dari lini belakang berbuah assist matang yang diselesaikan sempurna oleh Alexander Jeremejeff.

Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

2. Taktik Perubahan Pemain

Memasuki paruh kedua, jalannya laga semakin sengit ketika lawan mulai meningkatkan intensitas serangan dan berhasil menyamakan kedudukan lewat Balsa Sekulic pada menit ke-81.

Menghadapi tekanan tersebut, keputusan krusial diambil dari pinggir lapangan dengan memasukkan penyerang anyar Ivan Mamut guna menambah daya gedor lini depan.