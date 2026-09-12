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Manchester United Mustahil Juara Liga Champions 2026-2027, Jamie Carragher: Enggak Bisa Cuma Modal Nama!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |01:12 WIB
Manchester United Mustahil Juara Liga Champions 2026-2027, Jamie Carragher: Enggak Bisa Cuma Modal Nama!
Nada sumbang langsung mengiringi perjalanan Manchester United di Liga Champions 2026-2027 meski baru satu matchday (Foto: Instagram/@manutd)
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NADA sumbang langsung mengiringi perjalanan Manchester United di Liga Champions 2026-2027 meski baru satu matchday. Eks Liverpool, Jamie Carragher, meyakini Iblis Merah mustahil jadi juara.

Saksikan Liga Champions 2026-2027 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Menang Telak

Benjamin Sesko cetak gol di laga Manchester United vs Sabah FK (Foto: UEFA)
Benjamin Sesko cetak gol di laga Manchester United vs Sabah FK (Foto: UEFA)

Man United berhasil membungkam tim debutan Sabah FK 4-0 di laga pertama Liga Champions 2026-2027. Duel itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Jumat 11 September dini hari WIB.

Empat gol tuan rumah dihasilkan Matheus Cunha (27’), Benjamin Sesko (42’), Bruno Fernandes (45’), dan Lisandro Martinez (68’). Sabah sendiri punya 10 peluang tapi hanya satu yang mengarah ke gawang.

Melihat cara Man United bermain, Carragher meyakini mustahil pasukan Michael Carrick akan jadi juara. Menurutnya, kualitas skuad mereka masih kurang bila ingin bersaing dengan klub top lainnya.

“Sekarang, saya bukannya bermaksud merendahkan. Manchester United, seperti yang saya pernah bilang, adalah salah satu klub terbesar di dunia,” kata Carragher, dinukil dari Goal International, Sabtu (12/9/2026).

 

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