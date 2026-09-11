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Ditahan AS Roma 1-1 di Liga Champions 2026-2027, Pelatih Fenerbahce Umumkan Resign saat Konpers!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |11:31 WIB
Ditahan AS Roma 1-1 di Liga Champions 2026-2027, Pelatih Fenerbahce Umumkan <i>Resign</i> saat Konpers!
Aksi unik dilakukan pelatih Fenerbahce Ismail Kartal usai laga kontra AS Roma di Liga Champions 2026-2027 berakhir 1-1 (Foto: Fenerbahce SK)
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ISTANBUL – Aksi unik dilakukan pelatih Fenerbahce Ismail Kartal usai laga kontra AS Roma di Liga Champions 2026-2027 berakhir 1-1. Ia mengumumkan pengunduran diri dalam konferensi pers.

Saksikan Liga Champions 2026-2027 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Mundur

Fenerbahce vs AS Roma di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Fenerbahce SK)
Fenerbahce vs AS Roma di Liga Champions 2026-2027 (Foto: Fenerbahce SK)

Laga Fenerbahce vs AS Roma itu berlangsung di Stadion Sukru Saracoglu, Istanbul, Turki, Kamis 10 September 2026 malam WIB. Sempat tertinggal, Sari Kanaryalar mampu menahan imbang 1-1.

Gol AS Roma dicetak Bryan Cristante (39’). Sementara, gol penyelamat wajah Fenerbahce dihasilkan Archie Brown (48’). Kejadian unik muncul saat konferensi pers usai pertandingan.

Kartal mengumumkan pengunduran dirinya, hanya tiga bulan setelah kembali ke kursi pelatih dan tidak akan kembali lagi. Ia tidak memberi tahu dengan jelas apa alasan resign dari posisinya.

“Saya sudah di sini selama tiga bulan. Sejak awal musim hingga hari ini, sesi latihan bersama pemain, dan semua usaha dari presiden kami, sudah sangat membantu. Itu adalah hari-hari yang indah,” kata Kartal, dikutip dari BBC, Jumat (11/9/2026).

 

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