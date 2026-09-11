Persija Jakarta vs Persib Bandung: Igor Tolic Sebut Kans 50-50, Pemenang Tergantung Lini Pertahanan

Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, meyakini peluang timnya melawan Persija Jakarta di pekan kedua Super League 2026-2027 adalah 50-50 (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, meyakini peluang timnya melawan Persija Jakarta di pekan kedua Super League 2026-2027 adalah 50-50. Pemenang bakalan ditentukan siapa yang punya pertahanan lebih kuat.

Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB. Kedua tim tengah melakukan persiapan akhir jelang laga.

1. Larut

Tolic tidak ingin terlalu larut membahas kekuatan Persija menjelang pertandingan tersebut. Ia memilih memprioritaskan kondisi skuad sendiri, terutama kesiapan pemain setelah menjalani proses pemulihan.

"Saya rasa saya lebih fokus pada tim kita sendiri tentang siapa yang bakal sehat. Persija punya tim yang sangat bagus, tapi kami juga bagus. Peluangnya bakal 50-50," kata Tolic dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Jumat (11/9/2026).

2. Organisasi Pertahanan

Meski menjadikan kesiapan tim sendiri sebagai prioritas, Tolic tetap memantau perkembangan Persija. Ia menilai Macan Kemayoran kini memiliki organisasi pertahanan yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya.

"Ya, mereka terlihat lebih stabil dibanding sebelumnya. Saya tidak melihat banyak ketidakteraturan. Saya melihat klub yang, khususnya dalam bertahan. Mereka stabil," ujar Tolic.