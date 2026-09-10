Wasit Jepang Yudai Yamamoto Pimpin Laga El Clasico Persija vs Persib

JAKARTA - Laga El Clasico Persija Jakarta vs Persib Bandung pada Super League 2026-2027 bakal dipimpin wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto. Yudai akan ditemani 2 asisten wasit asal Indonesia.

1. Yudai Yamamoto Pimpin Persija vs Persib

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (12/8/2026). Laga Persija vs Persib selalu diwarnai tensi tinggi, mengingat rivalitas kedua tim.

Pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027, wasit asal Jepang Yudai Yamamoto bakal menjadi sang pengadil. Dalam menjalankan tugasnya pada pertandingan big matc besok, ia akan ditemani 2 asisten wasit, yaitu Akbar Jamaluddin dan Umar. Sementara pengawas VAR bertugas Aidil Azmi dan Frengky Fredianto.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Diketahui, Yudai Yamamoto bukanlah sosok asing di sepakbola Indonesia. Ia sudah bertugas menjadi pengadil pertandingan di liga Indonesia sejak musim lalu.

Bahkan, PSSI telah mengontrak Yudai Yamamoto untuk bertugas sebagai wasit di Indonesia sejak 1 Januari 2026.

Berdasarkan data yang dihimpun, wasit berusia 43 tahun itu total telah 29 kali menjadi pengadil dalam pertandingan di liga Indonesia, tepatnya 26 pertandingan Super League dan 3 pertandingan Championship Indonesia.