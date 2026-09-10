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Pernah Bobol Gawang Persija, Balsa Sekulic Harap Cetak Gol Lagi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |17:52 WIB
Pernah Bobol Gawang Persija, Balsa Sekulic Harap Cetak Gol Lagi
Pernah Bobol Gawang Persija, Balsa Sekulic Harap Cetak Gol Lagi (iLeague)
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JAKARTA - Penyerang Persib Bandung, Balsa Sekulic, menilai pertandingan melawan Persija Jakarta bukanlah hal mudah. Meski begitu, ia berharap dapat kembali membobol gawang Persija Jakarta. 

1. Laga Sulit

Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (12/9/2026) sore. Pertandingan tersebut terjadi pada pekan kedua Super League 2026-2027. 

Bomber Timnas Montenegro tersebut menegaskan kesiapannya untuk kembali memberikan performa terbaik demi membawa Pangeran Biru mengamankan hasil maksimal. Pertemuan antarklub papan atas ini selalu menghadirkan atmosfer emosional, Balsa cukup penasaran dengan atmosfer sepak bola Jakarta. 

“Kami akan bermain di kandang mereka. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, tetapi saya percaya kepada diri saya sendiri dan rekan-rekan setim. Saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang bagus,” ungkap Balsa, melansir laman iLeague, Kamis (10/9/2026). 

Balsa Sekulic (Dok Persib)
Balsa Sekulic (Dok Persib)

Bicara soal rekam jejaknya melawan Macan Kemayoran, Balsa memiliki kenangan manis lewat gol penalti yang pernah ia sarangkan ke gawang Persija pada turnamen pramusim Piala Presiden 2026 Balsa Sekulic mencetak gol dari titik penalti saat Persib mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di Stadion I Wayan Dipta, Bali.

Momen keberhasilannya membobol jala rival abadi tersebut diakui memberikan dorongan kepercayaan diri yang sangat besar untuk kembali mengulang catatan serupa.

 

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