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Shin Tae-yong Kirim Kode Persija Jakarta Umumkan Pemain Baru Jelang Lawan Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |02:05 WIB
Shin Tae-yong Kirim Kode Persija Jakarta Umumkan Pemain Baru Jelang Lawan Persib Bandung
Shin Tae-yong sebut Persija segera gaet pemain baru jelang lawan Persib. (Foto: Media Persija Jakarta)
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PELATIH Persija Jakarta Shin Tae-yong menyatakan timnya membuka kans memperkenalkan pemain asing baru sebelum melawan Persib Bandung. Persija Jakarta dan Persib Bandung akan bertemu di pekan kedua Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Persija Jakarta Baru Punya 8 Pemain Asing

Saat ini skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- baru memiliki delapan pemain asing. Berdasarkan regulasi, setiap tim diperbolehkan memiliki 11 pemain asing untuk bersaing di Super League 2026-2027.

Shin Tae-yong kirim kode Persija Jakarta segera datangkan pemain baru. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Shin Tae-yong kirim kode Persija Jakarta segera datangkan pemain baru. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Shin Tae-yong memilih bungkam soal sosok pemain yang akan memperkuat Persija Jakarta Menurut mantan pelatih Timnas Indonesia itu, manajemen yang lebih pantas membicarakan soal pemain yang akan didatangkan Persija Jakarta.

"Pihak klub akan segera mengumumkannya. Kemungkinan besar dalam minggu ini pasti akan diumumkan," kata Shin Tae-yong di Sawangan kepada awak media termasuk Okezone.

2. Ivan Mamut Dikaitkan dengan Persija Jakarta

Pelatih asal Korea Selatan itu mengetahui Persija Jakarta dikaitkan dengan sejumlah pemain seperti Ivan Mamut. Kabar yang beredar, Persija Jakarta rela merogoh kocek mencapai 500 ribu euro atau setara Rp10 miliar untuk membeli pemain berusia 29 tahun tersebut.

"Bukan hanya Ivan Mamut, ada beberapa nama lain yang juga muncul dalam rumor. Klub punya tugasnya sendiri, jadi biarkan klub yang mengumumkannya. Saya tidak boleh mengambil pekerjaan yang menjadi bagian klub," ujar Shin Tae-yong.

 

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