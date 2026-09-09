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LOSC Lille vs Real Betis: Gara-Gara Mbappe, Calvin Verdonk Tunda Cetak Sejarah bagi Indonesia di Liga Champions 2026-2027!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |06:10 WIB
LOSC Lille vs Real Betis: Gara-Gara Mbappe, Calvin Verdonk Tunda Cetak Sejarah bagi Indonesia di Liga Champions 2026-2027!
Calvin Verdonk harus menunda debut di Liga Champions bersama LOSC Lille. (Foto: Instagram/@c.verdonk)
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GARA-gara kartu merah yang diterima Ethan Mbappe, Calvin Verdonk harus menunda mencetak sejarah, yakni menjadi pesepakbola pertama Indonesia yang main di Liga Champions. Kok bisa Ethan Mbappe bikin Calvin Verdonk gagal debut?

1. Kartu Merah Ethan Mbappe Ubah Segalanya

LOSC Lille memulai laga dengan baik. Laga berjalan 12 menit, LOSC Lille sudah unggul 1-0 lewat Ayase Ueda, memanfaatkan assist Ethan Mbappe. Sempat disamakan Marc Bartra pada menit 33, LOSC Lille kembali unggul 2-1 lewat gol Alexsandro pada menit 36. Skor 2-1 untuk keunggulan LOSC Lille bertahan hingga babak pertama usai.

Starting XI LOSC Lille saat menjamu Real Betis.
Starting XI LOSC Lille saat menjamu Real Betis.

Di babak kedua, Los Verdiblancos -julukan Real Betis- mengejutkan LOSC Lille. Berturut-turut di menit 49 dan 53, Real Betis berbalik unggul lewat gol-gol Marc Bartra dan Troy Parrot.

Apes bagi LOSC Lille ketika sedang mengejar ketertinggalan, mereka harus bermain 10 orang setelah Ethan Mbappe terkena kartu merah di menit 56.

2. Calvin Verdonk Tak Jadi Pilihan

Bermain 10 orang dalam kondisi ketinggalan membuat LOSC Lille harus keluar menyerang. Akibatnya pelatih LOSC Lille Davide Ancelotti enggan memasukkan pemain dengan naluri bertahan lebih tinggi.

Salah satunya contohnya ketika Davide Ancelotti mengganti sang fullback kiri, Romain Perraud, di menit 88. Biasanya pemain yang menggantikan Romain Perraud adalah Calvin Verdonk.

 

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