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Laga Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions 2026-2027 Jadi Duel Guru dan Murid

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |17:30 WIB
Laga Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions 2026-2027 Jadi Duel Guru dan Murid
Laga Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions 2026-2027 Jadi Duel Guru dan Murid (Dok Real Madrid)
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JAKARTA - Real Madrid akan menjamu Inter Milan pada pertandingan Liga Champions 2026-2027. Ini menjadi laga big match yang mempertemukan klub raksasa Spanyol dan Italia. 

Duel Real Madrid melawan Inter Milan bakal tersaji di Santiago Bernabeu, Rabu (9/9/2026) dini hari. Ini akan menjadi duel antara "guru" dan "murid". 

Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, pernah menangani Inter Milan saat Nerrazuri berhasil meraih treble winner pada 2009-2010. Saat itu, Cristian Chivu menjadi salah satu sosok penting dalam skuad Inter Milan. 

Kini, Cristian Chivu menangani Inter Milan. Pertandingan antara Real Madrid vs Inter Milan ini layaknya duel guru dan murid. 

Jose Mourinho mengaskan, setiap pertandingan di Liga Champions ada laga penting. Ia pun ingin anak asuhnya bermain bagus dan menang. 

1. Kata Mourinho soal Chivu

Ia pun angkat bicara soal pertemuannya dengan Chivu pada pertandingan besok. Ia menyebut, orang-orang di Inter menganggapnya sebagai teman. 

"Ini hanyalah pertandingan biasa, meskipun setelahnya situasinya akan berbeda. Di Inter, mereka tentu menganggap saya sebagai teman. Sebelum dan sesudah pertandingan, ya; namun saat pertandingan berlangsung, saya rasa mereka tidak akan melihat saya sebagai teman selama saya menjadi pelatih Real Madrid," ujarnya, melansir laman Real Madrid, Selasa (8/9/2026). 

"Saya ingin menang, dan tidak ada waktu untuk memikirkan kenangan masa lalu yang indah itu. Chivu adalah bagian dari diri saya, tim itu adalah bagian dari diri saya, dan akan selalu demikian. Saya sangat menyayanginya dan senang melihat kariernya berjalan lancar. Senang rasanya bisa memeluknya sebelum dan sesudah pertandingan, namun tidak saat pertandingan sedang berlangsung," tuturnya. 

 

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