ARSENAL dijagokan laman statistik Opta sebagai juara Liga Champions 2026-2027. Dalam perhitungan mereka, peluang The Gunners -julukan Arsenal- juara Liga Champions 2026-2027 mencapai 20,9 persen.
Paris Saint-Germain (PSG) yang musim lalu menjadi juara, bahkan tidak ditempatkan di posisi tiga besar. Opta hanya menempatkan Les Parisiens -julukan PSG- di posisi lima dengan 7,1 persen.
Tak heran Arsenal dijagokan menjadi juara. Musim lalu, Arsenal lolos ke final sebelum kalah adu penalti dari PSG.
Di Liga Inggris 2026-2027, Arsenal juga membuat start apik. Bersama Manchester City, Arsenal menjadi tim yang selalu menang dalam tiga laga awal Liga Inggris 2026-2027.
Jika PSG tidak ditempatkan di posisi dua, siapa pesaing Arsenal menurut Opta? Berdasarkan data Opta, Bayern Munich menempati posisi dua dengan persentase angka mencapai 19,4 persen.
Musim lalu Die Roten -julukan Bayern Munich- tampil oke. Mereka finis sebagai runner-up di fase liga dengan mengoleksi 21 angka dari delapan pertandingan