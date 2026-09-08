Bukan Real Madrid, Opta Jagokan Arsenal Juara Liga Champions 2026-2027!

ARSENAL dijagokan laman statistik Opta sebagai juara Liga Champions 2026-2027. Dalam perhitungan mereka, peluang The Gunners -julukan Arsenal- juara Liga Champions 2026-2027 mencapai 20,9 persen.

Paris Saint-Germain (PSG) yang musim lalu menjadi juara, bahkan tidak ditempatkan di posisi tiga besar. Opta hanya menempatkan Les Parisiens -julukan PSG- di posisi lima dengan 7,1 persen.

Daftar 10 klub yang dijagokan juara Liga Champions 2026-2027. (Foto: OPTA)

Tak heran Arsenal dijagokan menjadi juara. Musim lalu, Arsenal lolos ke final sebelum kalah adu penalti dari PSG.

Di Liga Inggris 2026-2027, Arsenal juga membuat start apik. Bersama Manchester City, Arsenal menjadi tim yang selalu menang dalam tiga laga awal Liga Inggris 2026-2027.

1. Bayern Munich Jadi Pesaing

Jika PSG tidak ditempatkan di posisi dua, siapa pesaing Arsenal menurut Opta? Berdasarkan data Opta, Bayern Munich menempati posisi dua dengan persentase angka mencapai 19,4 persen.

Musim lalu Die Roten -julukan Bayern Munich- tampil oke. Mereka finis sebagai runner-up di fase liga dengan mengoleksi 21 angka dari delapan pertandingan