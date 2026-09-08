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Prediksi Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions 2026-2027

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |10:51 WIB
Prediksi Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions 2026-2027
Real Madrid siap lawan Inter Milan di Liga Champions 2026-2027. (Foto: Instagram/realmadrid)
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REAL Madrid siap menjamu Inter Milan di pekan pertama Liga Champions 2026-2027, pada Rabu 9 September 2026 pukul 02.00 WIB. Pertandingan yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu itu diprediksi akan berjalan sangat ketat karena kedua tim sama-sama bertekad mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan.

Di bawah kepelatihan Jose Mourinho, era kepelatihan kedua di Real Madrid sejatinya sempat berjalan mulus lewat tiga kemenangan beruntun. Kendati demikian, Los Blancos –julukan Madrid– harus menelan pil pahit usai takluk 0-1 dari Real Betis pada Sabtu 5 September 2026 lalu.

Meski demikian, pengoleksi 15 gelar Liga Champions ini selalu memiliki magis tersendiri saat bermain di kandang pada laga pembuka Eropa. Rekor mencatat bahwa raksasa Spanyol tersebut telah memenangi 17 dari 19 pertandingan pertama mereka di fase grup atau liga dalam beberapa musim terakhir.

1. Tantangan Skuad Los Blancos

Jelang duel akbar ini, pelatih Jose Mourinho harus memutar otak karena timnya diterpa badai cedera dan sanksi pemain. Real Madrid dipastikan tampil tanpa Eduardo Camavinga, Arda Guler, dan Bernardo Silva yang harus menjalani sanksi akumulasi kartu dari musim lalu.

Real Madrid
Real Madrid

Situasi lini tengah semakin pelik menyusul cedera yang mendera Aurelien Tchouameni, sementara Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, hingga Raul Asencio turut menepi di ruang perawatan. Alhasil, Jude Bellingham diprediksi bakal turun lebih dalam untuk berduet dengan Federico Valverde di lini tengah.

Di kubu tamu, Inter Milan datang dengan modal kemenangan dramatis 3-2 atas Napoli setelah sempat tertinggal dua gol cepat di awal babak kedua. Gol-gol penentu dari Lautaro Martinez dan Marcus Thuram menunjukkan mental baja skuad asuhan Cristian Chivu jelang lawatan ke Madrid.

2. Rekor Buruk di Spanyol

Kendati berstatus finalis Liga Champions 2024-2025, Nerazzurri masih dihantui memori buruk kekalahan telak 0-5 dari Paris Saint-Germain (PSG) serta rekor tandang yang kurang memuaskan di tanah Spanyol. Klub asal Italia tersebut tercatat belum pernah menang dalam 13 pertandingan tandang terakhir melawan tim-tim La Liga.

 

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