5 Alasan Real Madrid Akan Juara Liga Champions 2026-2027, Nomor 1 Hadirnya sang Penyelamat Los Blancos

ADA 5 alasan Real Madrid berpotensi menjadi juara Liga Champions 2026-2027. Kegagalan tim berjuluk Los Blancos tersebut dalam dua musim terakhir di turnamen si kuping besar itu jelas akan membuat mereka diprediksi tampil lebih gahar di edisi mendatang.

Y, Real Madrid selalu punya panggung tersendiri di Liga Champions. Setelah melewati dinamika dalam beberapa musim terakhir, El Real siap kembali mendominasi Eropa pada musim 2025-2026.

Berikut adalah 5 alasan kuat mengapa trofi Si Telinga Besar akan kembali ke Santiago Bernabeu:

1. Kehadiran Jose Mourinho

Jose Mourinho

Kembalinya The Special One ke kursi kepelatihan Real Madrid mulai musim 2026-2027 membawa mentalitas pemenang dan taktik pragmatis yang teruji di kancah Eropa. Aura kepemimpinan Mourinho diyakini mampu mengembalikan kedisiplinan serta daya juang tinggi ke dalam skuad.

Hadirnya Mourinho yang disebut sebagai penyelamat itu dipercaya mampu mengatasi ketegangan di ruang ganti. Pasalnya dua pelatih Madrid sebelumnya, Xabi Alonso dan Alvaro Arbelo tampaknya agak kesulitan mengatur para pemain bintang El Real di ruang ganti.

2. Ambisi Bangkit Usai Dua Musim Tanpa Gelar

Real Madrid vs Alaves. (Foto: Instagram/realmadrid)

Dua musim (2024-2025 dan 2025-2026) beruntun tanpa mengamankan gelar juara menjadi catatan kelam yang tak biasa bagi klub sebesar Real Madrid. Rasa haus akan kejayaan dan motivasi untuk membalas kegagalan tersebut akan menjadi bahan bakar utama para pemain untuk tampil habis-habisan di Liga Champions musim ini, termasuk di kompetisi domestik.

3. Amunisi Baru

Marc Cucurella

Pergerakan agresif di bursa transfer menghadirkan sederet nama top seperti Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, hingga Ibrahima Konate. Kehadiran mereka tak hanya menutupi celah di lini belakang dan tengah, tetapi juga memberikan variasi taktik yang jauh lebih kaya.