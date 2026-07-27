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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Impian Arsenal Kandas, Vinicius Junior Pilih Bertahan di Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |14:09 WIB
Impian Arsenal Kandas, Vinicius Junior Pilih Bertahan di Real Madrid
Impian Arsenal Kandas, Vinicius Junior Pilih Bertahan di Real Madrid. (Foto: Instagram/virginia
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LONDON Arsenal harus kembali gigit jari dalam perburuan penyerang bintang setelah target utama mereka dikabarkan menutup peluang untuk pindah ke Stadion Emirates musim panas ini. Pemain bintang yang dimaksud adalah pemain Real Madrid, Vinicius Junior.

Kebutuhan The Gunners akan penyerang sayap kelas dunia semakin mendesak menyusul kepergian Leandro Trossard ke klub Turki, Besiktas. Meski telah mendatangkan Christos Tzolis dari Club Brugge, manajemen klub asuhan Mikel Arteta itu masih memburu amunisi tambahan yang lebih berpengalaman.

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Sebelumnya, nama Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain (PSG) dan bintang RB Leipzig, Yan Diomande, masuk dalam radar buruan klub London utara tersebut. Namun, peta kekuatan berubah drastis setelah Real Madrid disebut sebagai yang terdepan untuk mengamankan jasa Diomande.

Situasi tersebut sempat memunculkan spekulasi bahwa Vinicius Jr akan dilepas oleh El Real, yang langsung direspons cepat oleh manajemen Meriam London.

1. Tolak Pinangan Arsenal

Berdasarkan laporan Standard Sport, Senin (27/7/2026), Arsenal diam-diam memasukkan nama Vinicius ke dalam daftar belanja prioritas mereka untuk memperkuat lini serang.

Kendati belum sempat melayangkan tawaran resmi, asa Meriam London langsung runtuh kurang dari 24 jam kemudian setelah harian Spanyol, Diario AS, melaporkan bahwa sang penyerang sayap asal Brasil memilih menolak pendekatan tersebut. Pemain berusia 26 tahun itu dikabarkan lebih memilih memperpanjang masa baktinya di Santiago Bernabeu.

Negosiasi kontrak baru yang sempat macet selama setahun terakhir kini dilaporkan kembali mencair dan siap diselesaikan dalam pekan depan. Vinicius Jr, yang kontraknya hanya menyisakan 12 bulan, menunjukkan komitmen penuh untuk bersaing memperebutkan tempat utama di bawah kepemimpinan pelatih Real Madrid.

 

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