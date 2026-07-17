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Adu Kisaran Gaji Elkan Baggott di Millwall FC dengan Ipswich Town, bak Bumi dan Langit?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |19:05 WIB
Adu Kisaran Gaji Elkan Baggott di Millwall FC dengan Ipswich Town, bak Bumi dan Langit?
Elkan Baggott pemain baru Millwall FC. (Foto: Instagram/@millwallfc)
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ADU kisaran gaji Elkan Baggott di Millwall FC dengan Ipswich Town akan diulas Okezone. Elkan Baggott diboyong Millwall FC dari klub Premier League, Ipswich Town, pada bursa transfer musim panas 2026.

Untuk mendaratkan bek 23 tahun itu, Millwall FC mengeluarkan 2,5 juta euro atau sekira Rp51 miliar! Elkan Baggott akan berkompetisi di Divisi Championship atau Liga 2 Inggris 2026-2027.

Elkan Baggott resmi gabung Millwall FC. (Foto: Instagram/millwallfc)
Elkan Baggott resmi gabung Millwall FC. (Foto: Instagram/millwallfc)

1. Gaji Elkan Baggott di Millwall FC dan Ipswich Town

Menurut laman Capology, gaji Elkan Baggott di Ipswich Town adalah 5.000 pounds atau sekira Rp120 juta per bulan. Untuk per tahun, bek Timnas Indonesia ini menerima 260.000 pounds atau setara Rp6,28 miliar.

Bagaimana dengan gaji Elkan Baggott di Millwall FC? Sejauh ini belum ada bocoran gaji yang didapat eks pemain Gillingham FC dan Blackpool FC itu di Millwall FC. Disinyalir, gaji yang diterima Elkan Baggott di Millwall FC sedikit lebih tinggi ketimbang yang didapat di Ipswich Town

2. Millwall FC Berpeluang Promosi ke Premier League

Elkan Baggott sejak kecil berstatus pemain Ipswich Town. Sayangnya, semenjak naik ke tim senior pada 2023, Elkan Baggott kesulitan mendapatkan menit tampil bersama The Tractors -julukan Ipswich Town.

Demi mematangkan permainan Elkan Baggott, Ipswich Town sempat meminjamkan sang pemain ke beberapa klub. Sebut saja King’s Lynn, Gillingham FC, Blackpool FC, Cheltenham dan Bristol Rovers.

 

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