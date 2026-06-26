Jadi Pelatih Oxford United, Aaron Romeny Siap Antar Ole Romeny Dkk Berprestasi

OXFORD – Oxford United resmi menunjuk Aaron Ramsey sebagai pelatih anyar. Pria berpaspor Wales itu mengaku punya tekad tinggi untuk membawa Ole Romeny dan kawan-kawan berprestasi di Liga 3 Inggris.

Ramsey diproyeksikan untuk mengembalikan Oxford United ke kasta kedua Liga Inggris. Diketahui, The Ox baru terdegradasi pada akhir musim 2025-2026 setelah finis di posisi ke-22 klasemen akhir Liga 2 Inggris.

Oxford terdegradasi bersama Leicester City dan Sheffield Wednesday. Tentu, misi besar akan ditanggung Ramsey pada musim 2026-2027.

1. Tekad Tinggi

Legenda Arsenal itu memang belum memiliki segudang pengalaman sebagai pelatih. Ramsey diketahui memiliki lisensi A UEFA, tetapi baru sekali menjadi caretaker manager Cardiff City.

Kendati begitu, Ramsey memiliki tekad tinggi bersama Oxford. Pria berusia 35 tahun itu mengatakan punya segudang pengalaman bermain bersama pelatih-pelatih kawakan. Itulah yang membuatnya percaya diri membawa klub barunya berprestasi.

"Dari diskusi saya dengan Klub, saya dapat merasakan ambisi dan keinginan untuk sukses, yang membuat saya sangat antusias dengan kesempatan ini," kata Ramsey dikutip dari laman resmi Oxford United, Jumat (26/6/2026).

“Ini adalah momen yang telah saya persiapkan selama bertahun-tahun. Saya telah bermain di bawah beberapa pelatih terbaik dalam permainan ini dan merasakan lingkungan bertekanan tinggi sepanjang karier saya. Saya ingin menggunakan apa yang saya pelajari untuk membawa budaya standar tinggi, profesionalisme, dan etos kerja kepada kelompok pemain berbakat ini," sambung eks Juventus itu.