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Jadwal Pekan Pertama Liga Inggris 2026-2027: Newcastle United vs Liverpool, Manchester United Lawan Klub Promosi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |20:25 WIB
Jadwal Pekan Pertama Liga Inggris 2026-2027: Newcastle United vs Liverpool, Manchester United Lawan Klub Promosi
Simak jadwal pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 yang akan dimulai pada 22 Agustus (Foto: Premier League)
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JADWAL pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 sudah diketahui. Sejumlah laga menarik akan tersaji, di antaranya Newcastle United vs Liverpool serta Manchester United melawan klub promosi.

Liga Inggris 2026-2027 akan dimulai pada 22 Agustus. Sembilan belas tim akan berlomba merebut titel yang musim lalu dimenangi oleh Arsenal.

1. Favorit Juara

Arsenal juara Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Instagram/arsenal)

The Gunners sangat difavoritkan untuk kembali menjadi juara di musim ini. Mereka akan membuka tirai Liga Inggris 2026-2027 dengan menghadapi tim promosi Coventry City.

Sementara itu, runner up musim lalu, yakni Manchester City, akan menjamu Bournemouth di kandang sendiri. Duel ini sekaligus menandai dimulainya era baru bersama Enzo Maresca.

Partai seru akan tersaji di Stadion St. James’ Park. Newcastle United langsung menjamu Liverpool! Kedua kesebelasan sama-sama dilatih juru taktik anyar.

Lantas, salah satu kandidat juara, Manchester United, hanya akan menjamu tim promosi Hull City. Kendati bermain tandang, Iblis Merah sangat dijagokan untuk meraih tiga poin.

 

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