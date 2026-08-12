Daftar Pembagian Pot Drawing AFC Champions League 2 2026-2027: Persib Bandung Masuk Pot 4

PERSIB Bandung dipastikan berada di pot 4 wilayah Timur dalam pembagian pot drawing AFC Champions League (ACL) 2 2026-2027. Kejelasan komposisi pot ini didapat setelah Gangwon FC (Korea Selatan) dan Adelaide United (Australia) harus takluk dari lawan-lawan mereka di babak playoff ACL Elite.

Berdasarkan update resmi, pembagian pot untuk wilayah Timur diisi oleh klub-klub elite dari berbagai negara. Pot 1 dihuni oleh Gangwon FC, Adelaide United, Machida Zelvia, serta FC Seoul.

Sementara itu, persaingan di Pot 2 bakal melibatkan BG Pathum United, Shanghai Shenhua, Melbourne Victory, dan wakil Malaysia, Kuching City. Bergeser ke Pot 3, terdapat deretan klub kuat seperti The Cong-Viettel, Lion City Sailors, Kitchee, dan PKR Svay Rieng.

1. Posisi Persib Bandung di Pot 4

Adapun Pot 4 diisi oleh Tampines Rovers (Singapura), Tai Po (Hong Kong), Phnom Penh Crown (Kamboja), serta sang juara bertahan Super League Indonesia, Persib Bandung. Keikutsertaan Maung Bandung di panggung Asia musim ini tentu membawa harapan besar bagi para pendukungnya.

Apalagi, Maung Bandung menatap kompetisi antarklub Asia dengan keseriusan tingkat tinggi setelah mendatangkan sejumlah nama top, seperti Ragnar Oratmangoen hingga Sandy Walsh. Langkah ambisius tersebut diharapkan mampu mendongkrak performa tim sekaligus menyumbangkan poin krusial bagi koefisien kompetisi Indonesia di AFC.

Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/persib)

Publik tentu berharap perjalanan skuad asuhan pelatih tidak sekadar numpang lewat, melainkan mampu melangkah jauh, setidaknya hingga babak semifinal. Jangan sampai perjuangan besar dalam mendatangkan pemain-pemain kelas Eropa justru berakhir dengan langkah terhenti lebih cepat di kancah Asia.

2. Pemusatan Latihan Intensif di Bali

Demi mewujudkan target tinggi di level domestik maupun internasional, Persib tidak buang-buang waktu dalam meramu kekuatan terbaiknya. Saat ini, skuad Maung Bandung tengah melakoni pemusatan latihan tertutup atau training center (TC) di Bali mulai 11 hingga 19 Agustus 2026.