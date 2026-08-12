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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Alasan Menyentuh Ronald Araujo Kenakan Nomor Punggung Spesial di Liverpool

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |02:01 WIB
Alasan Menyentuh Ronald Araujo Kenakan Nomor Punggung Spesial di Liverpool
Pemain Liverpool, Ronald Araujo kenakan nomor punggung spesial. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
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LIVERPOOL secara resmi mengumumkan perekrutan bek tangguh asal Uruguay, Ronald Araujo, dari Barcelona. Sang pemain merapat ke Anfield dengan status pinjaman satu musim penuh yang dilengkapi opsi pembelian permanen.

Pemain belakang yang juga fasih bermain sebagai bek kanan ini melakoni debut bersama Blaugrana sejak 2019. Selama di Spanyol, ia telah mencatatkan 213 penampilan, menyumbangkan 14 gol, serta mempersembahkan delapan trofi bergengsi. Kini, ia pun sudah tak sabra untuk memulai petualangan barunya di Liga Inggris bersama The Reds.

"Saya tidak sabar untuk segera memulai. Saya sangat, sangat senang," ujar Araujo, mengutip dari laman resmi Liverpool, Rabu (12/8/2026).

1. Daftar Pemilik Sebelumnya

Bergabung menjelang penghujung bursa transfer musim panas membuat pilihan nomor punggung sang pemain cukup terbatas. Beberapa opsi angka yang sempat tersedia di antaranya nomor 11, 13, 16, 24, 26, 27, hingga 29.

Namun, bek berusia 27 tahun itu akhirnya menjatuhkan pilihan pada nomor punggung 33. Angka tersebut tergolong sangat langka karena sebelumnya hanya pernah dikenakan oleh enam pemain saja sepanjang sejarah Liverpool.

Deretan pemain yang pernah memakai nomor punggung ini meliputi Layton Maxwell, Alan Navarro, serta Neil Mellor yang turut berjasa membawa Liverpool juara Liga Champions 2005. Selain itu, ada pula Sebastian Leto, Jonjo Shelvey, hingga Jordon Ibe yang menjadi pemakai terakhir sebelum Araujo.

Ronald Araujo dipinjam Liverpool dari Barcelona. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
Ronald Araujo dipinjam Liverpool dari Barcelona. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

2. Makna di Balik Pemilihan Angka 33

Terkait keputusannya mengenakan nomor tersebut, Araujo memberikan penjelasan mendalam. Pemain asal Uruguay itu mengungkapkan bahwa angka tersebut memiliki arti emosional sekaligus spiritual yang sangat kuat dalam perjalanan hidupnya.

 

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