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Kata-Kata Morgan Rogers Usai Pindah ke Chelsea dan Jadi Pemain Termahal Inggris

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |12:00 WIB
Kata-Kata Morgan Rogers Usai Pindah ke Chelsea dan Jadi Pemain Termahal Inggris
Kata-Kata Morgan Rogers Usai Pindah ke Chelsea dan Jadi Pemain Termahal Inggris (Chelsea)
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LONDON - Morgan Rogers mengungkapkan kebahagiaannya usai bergabung dengan Chelsea. Ia menjadi pemain termahal Inggris sepanjang sejarah usai dibeli Chelsea dari Aston Vila seharga 117 juta poundsterling. 

Nilai transfer itu memecahkan rekor transfer Elliot Anderson ke Manchester City, pada awal musim panas ini.

"Saya sangat gembira. Bagi saya, Chelsea adalah klub terbesar di London dan klub yang selalu saya kagumi sejak kecil.," kata Rogers, melansir Sky Sport, Kamis (23/7/2026). 

"Saya sangat antusias dengan proyek bersama manajer baru, para pemain yang kami miliki, dan ke mana arah klub ini. Itulah mengapa saya di sini dan saya tidak sabar untuk segera memulai," kata pemain berusia 23 tahun itu.

Ia mengaku telah beberapa kali berbicara dengan pelatih Chelsea Xabi Alonso. 

Morgan Rogers. (Instagram/chelseafc)
Morgan Rogers. (Instagram/chelseafc)

"Saya telah beberapa kali berbicara dengannya (bos Chelsea Xabi Alonso-red) dan saya pikir penting bagi saya untuk berada di sini agar saya dapat memahami seperti apa manajer itu, bagaimana kepribadiannya, dan bagaimana ia ingin bekerja," katanya.

Selain itu, Rogers juga senang dapat reuni kembali dengan Cole Palmer. Keduanya pernah satu tim saat membela Manchester City. 

 

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Topik Artikel :
Chelsea Morgan Rogers
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