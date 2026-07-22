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5 Pemain Inggris Termahal Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Dipecahkan Morgan Rogers Usai Dibeli Chelsea

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |14:58 WIB
5 Pemain Inggris Termahal Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Dipecahkan Morgan Rogers Usai Dibeli Chelsea
Morgan Rogers resmi gabung Chelsea. (Foto: Instagram/chelseafc)
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ADA pemain Inggris termahal sepanjang sejarah yang menarik untuk dibahas. Terbaru, kepindahan gelandang muda Aston Villa, Morgan Rogers, ke Chelsea berhasil mengacak-acak barisan rekor pemain termahal di negara tersebut.

The Blues merogoh kocek fantastis mencapai 117 juta poundsterling atau sekira Rp2,8 triliun demi mendaratkan pemain berusia 23 tahun tersebut ke Stamford Bridge dengan kontrak jangka panjang berdurasi tujuh tahun. Kinerja impresifnya sebagai ruh permainan Aston Villa membuat Chelsea tak ragu menjadikannya amunisi baru untuk mendampingi Cole Palmer.

Nilai fantastis tersebut menempatkan Rogers di posisi teratas sebagai pemain berkebangsaan Inggris dengan nilai kepindahan tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, nilai transfer Rogers juga tercatat sebagai angka kedua termahal dalam sejarah Premier League secara keseluruhan, tepat berada di bawah striker Liverpool asal Swedia, Alexander Isak (125 juta poundsterling).

Berikut 5 Pemain Inggris Termahal Sepanjang Sejarah:

1. Morgan Rogers – 117 Juta Poundsterling (Rp2,8 Triliun)

Morgan Rogers. (Instagram/chelseafc)
Morgan Rogers. (Instagram/chelseafc)

Puncak daftar pemain Inggris termahal kini resmi dihuni oleh Morgan Rogers usai dibeli Chelsea dari Aston Villa di bursa transfer musim panas 2026. Penampilan gemilangnya di lini tengah The Villans bersama Youri Tielemans sukses memikat manajemen The Blues.

Nilai 117 juta pounds menjadikan eks pemain Villa ini sebagai pemain Inggris paling berharga dalam sejarah bursa transfer.

2. Elliot Anderson – 116 Juta Juta Poundsterling (Rp2,77 Triliun)

Elliot Anderson (Instagram/@elliotandersonn)
Elliot Anderson (Instagram/@elliotandersonn)

Gelandang jebolan akademi Newcastle United yang sempat membela Nottingham Forest ini diboyong oleh Manchester City dengan nilai fantastis 116 juta poundsterling pada Juli 2026 ini. Penggawa Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 ini sempat memegang predikat pemain Inggris termahal, sebelum akhirnya rekornya digeser oleh Morgan Rogers pada jendela transfer yang sama.

 

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