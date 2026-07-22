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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Usai Jual Morgan Rogers 117 Juta Poundsterling ke Chelsea, Aston Villa Ingin Pinjam Garnacho

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |13:33 WIB
Usai Jual Morgan Rogers 117 Juta Poundsterling ke Chelsea, Aston Villa Ingin Pinjam Garnacho
Usai Jual Morgan Rogers 117 Juta Poundsterling ke Chelsea, Aston Villa Ingin Pinjam Garnacho (Instagram/@garnacho7)
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JAKARTA - Aston Villa dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain sayap Chelsea, Alejandro Garnacho. Aston Villa ingin mendatangkan Garnacho dengan status pinjaman, tapi Chelsea ingin menjualnya secara permanen. 

1. Aston Villa Ingin Pinjam Garnacho

Pada bursa transfer ini, Chelsea siap melego Garnacho dengan banderol harga 50 juta euro. Pelatih baru Chelsea, Xabi Alonso, pada perkenalannya pekan lalu, mengakui Chelsea sedang bekerja sama dengan Garnacho dan perwakilannya untuk menemukan solusi yang sesuai.

Saat ini, Garnacho belum menghadari latihan pramusim Chelsea sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. 

Melansir Sky Sport, Rabu (22/7/2026), Aston Villa sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Alejandro Garnacho dari Chelsea. Proposal yang sedang dibahas adalah kemungkinan peminjaman. Namun, Chelsea menginginkan klausul permanen dalam kesepakatan untuk pemain sayap tersebut.

Alejandro Garnacho (Instagram/@garnacho7)
Alejandro Garnacho (Instagram/@garnacho7)

Pembicaraan ini terjadi setelah kedua klub menyelesaikan transfer Morgan Rogers. Pemain sayap itu hengkang dari Aston Villa ke Chelsea dengan mahar £117 juta atau sekitar Rp2,8 triliun yang menjadikannya sebagai untuk Morgan Rogers. Nilai transfer itu memecahkan rekor transfer Inggris. 

2. Performa Garnacho

Pada musim pertamanya di Chelsea, Garnacho kesulitan memberikan dampak yang signifikan di sisi kiri. Pemain berusia 22 tahun asal Argentina itu hanya mencatatkan 1.217 menit bermain di Liga Premier dalam 25 penampilannya musim lalu. Garnacho rata-rata bermain kurang dari 49 menit per pertandingan.

 

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