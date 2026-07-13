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HOME BOLA LIGA INGGRIS

Alasan Unik Pelatih Liverpool Andoni Iraola Mau Terima Kontrak Jangka Pendek

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |20:52 WIB
Alasan Unik Pelatih Liverpool Andoni Iraola Mau Terima Kontrak Jangka Pendek
Pelatih Liverpool, Andoni Iraola. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
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LIVERPOOL – Pelatih anyar Liverpool, Andoni Iraola, akhirnya buka suara terkait keputusan uniknya yang selalu meminta kontrak berdurasi pendek. Keputusan tidak biasa ini sempat mengejutkan banyak pihak saat dirinya resmi ditunjuk sebagai suksesor Arne Slot di Anfield.

Mantan bos Bournemouth tersebut resmi diperkenalkan oleh manajemen The Reds sejak 4 Juni 2026 lalu dengan reputasi mentereng. Selama tiga musim menukangi Bournemouth, taktik briliannya sukses membawa klub tersebut meroket ke peringkat ke-12, ke-9, hingga finis di urutan ke-6 sekaligus menyegel tiket Liga Europa untuk pertama kalinya.

Meski sudah ditunjuk sejak bulan lalu, pria asal Basque ini baru resmi memulai kerja di lapangan pada pekan lalu. Pekan ini, mayoritas pemain pilar tim utama Liverpool pun dilaporkan sudah mulai berdatangan kembali ke tempat latihan The Reds.

1. Alasan Mau Kontrak Pendek

Langkah Iraola yang hanya menandatangani masa bakti selama dua tahun di Liverpool sempat mengundang tanda tanya besar di kalangan suporter. Padahal, kebiasaan mengikat kontrak jangka pendek ini juga selalu ia terapkan di klub-klub sebelumnya seperti Rayo Vallecano, AEK Larnaca, Mirandes, dan Bournemouth.

Bagi Iraola, sebuah lembaran kontrak panjang tidak akan memiliki arti apa pun jika seorang pelatih tidak lagi diinginkan oleh klub atau sebaliknya. Ia menegaskan tidak sudi bertahan di sebuah tempat hanya karena dilindungi oleh dokumen hitam di atas putih.

Andoni Iraola. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
Andoni Iraola. (Foto: Instagram/liverpoolfc)

"Bagi pelatih, kontrak itu tidak terlalu krusial. Saya tidak ingin berada di suatu tempat hanya karena saya terikat kontrak. Di mana klub merasa 'kami tidak yakin dengan Anda', tetapi Anda tetap tinggal karena punya kontrak," tegas Iraola mengutip dari Sportbible, Senin (13/7/2026).

Iraola menambahkan ikatan kerja seorang juru taktik pada dasarnya selalu dievaluasi dari tahun ke tahun, terlepas dari berapa lama durasi aslinya. Baginya, komitmen bersama dan rasa saling bahagia antara klub dan pelatih jauh lebih penting daripada sekadar besaran pesangon pemecatan.

"Saya dikontrak dua tahun, tapi bagi pelatih ini seperti dari tahun ke tahun. Jika Anda bahagia, saya pun bahagia, jangan khawatir. Saya berharap bisa bertahan di sini dua tahun atau bertahun-tahun lagi karena itu artinya saya bekerja dengan sangat baik. Namun, saya merasa kami harus memperjuangkannya. Pelatih harus membuktikan kelayakan mereka setiap tahun, terutama di klub sebesar Liverpool," tambahnya.

 

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