Leipzig Tolak Tawaran Liverpool Senilai 100 Juta Euro untuk Bintang Pantai Gading di Piala Dunia 2026

Leipzig Tolak Tawaran Liverpool Senilai 100 Juta Euro untuk Bintang Pantai Gading di Piala Dunia 2026 (Instagram/@yandiomande)

JAKARTA - Klub raksasa Liga Inggris, Liverpool, dilaporkan menyodorkan tawaran 100 juta euro (sekitar Rp2 triliun) untuk merekrut Yan Diomande dari RB Leipzig. Namun, klub Jerman tersebut menolak tawaran Liverpool untuk pemain sayap itu.

1. Tawaran Liverpool Ditolak

Diomande termasuk dalam skuad Pantai Gading di Piala Dunia 2026. Ia telah lama disebut-sebut sebagai target transfer utama Liverpool.

Klub Merseyside itu tampaknya bersedia melakukan segala upaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Namun tak lama tawaran Liverpool ditolak, RB Leipzig dilaporkan meminta biaya transfer mendekati 130 juta juta euro atau 112,6 juta poundsterling.

Di sisi lain, Leipzig siap menawarkan kontrak baru terhadap pemain berusia 19 tahun itu. Namun, itu asalkan Diomande bersedia untuk tetap berada di klub setidaknya hingga musim panas 2027.

"Niat Leipzig tetap untuk mencoba mempertahankan pemain tersebut," kata pakar transfer Fabrizio Romano, melansir Sport Bible, Minggu (21/6/2026).

Pemain Timnas Pantai Gading Yan Diomande (Instagram/@yandiomande)

"Leipzig benar-benar ingin mempertahankan pemain tersebut, menawarkan kontrak baru, memberikan gaji yang lebih baik, memasukkan klausul pelepasan, dan membiarkannya pergi ke mana pun pada musim panas 2027. Inilah yang ditawarkan RB Leipzig kepada Diomande," ujar Romano.

Sementara itu, Diomande dilaporkan tergoda untuk meninggalkan RB Leipzig untuk mencari tantangan baru selepas Piala Dunia 2026.

"Di sisi lain, pemain tersebut sangat tergoda oleh kesempatan untuk pergi sekarang, setelah Piala Dunia. Mencari klub baru dan langsung pergi. Ini adalah situasi 50/50 saat ini."