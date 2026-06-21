Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INGGRIS

Leipzig Tolak Tawaran Liverpool Senilai 100 Juta Euro untuk Bintang Pantai Gading di Piala Dunia 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |18:02 WIB
Leipzig Tolak Tawaran Liverpool Senilai 100 Juta Euro untuk Bintang Pantai Gading di Piala Dunia 2026
Leipzig Tolak Tawaran Liverpool Senilai 100 Juta Euro untuk Bintang Pantai Gading di Piala Dunia 2026 (Instagram/@yandiomande)
A
A
A

JAKARTA - Klub raksasa Liga Inggris, Liverpool, dilaporkan menyodorkan tawaran 100 juta euro (sekitar Rp2 triliun) untuk merekrut Yan Diomande dari RB Leipzig. Namun, klub Jerman tersebut menolak tawaran Liverpool untuk pemain sayap itu. 

1. Tawaran Liverpool Ditolak

Diomande termasuk dalam skuad Pantai Gading di Piala Dunia 2026. Ia telah lama disebut-sebut sebagai target transfer utama Liverpool.

Klub Merseyside itu tampaknya bersedia melakukan segala upaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Namun tak lama tawaran Liverpool ditolak, RB Leipzig dilaporkan meminta biaya transfer mendekati 130 juta juta euro atau 112,6 juta poundsterling.

Di sisi lain, Leipzig siap menawarkan kontrak baru terhadap pemain berusia 19 tahun itu. Namun, itu asalkan Diomande bersedia untuk tetap berada di klub setidaknya hingga musim panas 2027.

"Niat Leipzig tetap untuk mencoba mempertahankan pemain tersebut," kata pakar transfer Fabrizio Romano, melansir Sport Bible, Minggu (21/6/2026).

Pemain Timnas Pantai Gading Yan Diomande (Instagram/@yandiomande)
Pemain Timnas Pantai Gading Yan Diomande (Instagram/@yandiomande)

"Leipzig benar-benar ingin mempertahankan pemain tersebut, menawarkan kontrak baru, memberikan gaji yang lebih baik, memasukkan klausul pelepasan, dan membiarkannya pergi ke mana pun pada musim panas 2027. Inilah yang ditawarkan RB Leipzig kepada Diomande," ujar Romano.

Sementara itu, Diomande dilaporkan tergoda untuk meninggalkan RB Leipzig untuk mencari tantangan baru selepas Piala Dunia 2026.

"Di sisi lain, pemain tersebut sangat tergoda oleh kesempatan untuk pergi sekarang, setelah Piala Dunia. Mencari klub baru dan langsung pergi. Ini adalah situasi 50/50 saat ini."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/45/3225018/ipswich_town_akan_menggelar_laga_uji_coba_pramusim_melawan_oxford_united_sehingga_dua_pemain_timnas_indonesia_berpotensi_bertemu-xTlw_large.jpeg
Ipswich Town Jumpa Oxford United, Elkan Baggott Bakal Hadapi Ole Romeny dan Marselino Ferdinan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/51/3225734//jeremy_doku-YxOm_large.jpg
Jeremy Doku Dikritik karena Berencana Temani Istri Lahirkan Anak Pertama saat Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/51/3225737//simak_prediksi_skor_timnas_spanyol_vs_timnas_arab_saudi_di_piala_dunia_2026-alOz_large.jpg
Prediksi Skor Timnas Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Amukan La Roja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/51/3225711//timnas_belanda_vs_swedia_di_piala_dunia_2026-aPjT_large.jpg
Belanda Pecahkan Rekor Tak Terkalahkan di Piala Dunia Usai Bantai Swedia 5-1
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/21/51/1719925/ketum-psoi-pandu-sjahrir-apresiasi-dukungan-prabowo-untuk-anggaran-pelatnas-multiyears-dpx.webp
Ketum PSOI Pandu Sjahrir Apresiasi Dukungan Prabowo untuk Anggaran Pelatnas Multiyears
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/15/alwi_farhan_alhasny_di_australia_open_2026.jpg
Target Tinggi Pelatih: Alwi Farhan Harus Lolos BWF World Tour Finals 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement