Liga Inggris Berlakukan Aturan Baru: Pemain Wajib Keluar Lapangan jika Kiper Cedera!

Pemain wajib keluar lapangan jika kiper mengalami cedera di Liga Inggris 2026-2027 (Foto: Instagram/@senne_lammens)

PREMIER League akan memberlakukan aturan baru mulai Liga Inggris 2026-2027. Satu pemain wajib keluar lapangan jika kiper mengalami cedera dan butuh perawatan.

“Sepakbola Inggris telah menerima persetujuan dari IFAB untuk memperkenalkan uji coba (protokol) kiper yang cedera di musim 2026-2027 untuk menjaga kecepatan dan kelancaran pertandingan,” bunyi pernyataan di situs resmi Premier League, Rabu (29/7/2026).

1. Harus Keluar

Arsenal vs Bournemouth di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: www.arsenal.com)

Dalam uji coba tersebut, bila kiper mengalami cedera dan butuh perawatan, satu rekan setimnya diwajibkan untuk keluar dari lapangan secepat mungkin. Siapa yang harus berdiri di pinggir itu akan ditentukan oleh pelatih atau manajer.

Si pemain wajib berdiam di pinggir lapangan selama sekira 1 menit. Setelah kiper selesai ditangani secara medis, ia baru diperbolehkan kembali masuk ke lapangan.

Tentu saja, ada pengecualian dalam aturan tersebut. Bila kiper cedera karena dilanggar dan butuh penanganan secepatnya, protokol tersebut tidak berlaku.

Kemudian, bila penjaga gawang dan pemain (bek, gelandang, atau striker) bertabrakan sehingga butuh perawatan, rekan setimnya tidak perlu keluar. Aturan itu juga tidak berlaku jika kiper terluka hingga berdarah.