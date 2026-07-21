Gelandang AS Roma Jadi Buruan Sejumlah Klub Elite Liga Inggris, Harganya Melonjak Usai Piala Dunia 2026

Gelandang AS Roma Jadi Buruan Sejumlah Klub Elite Liga Inggris, Harganya Melonjak Usai Piala Dunia 2026 (Instagram/@manu_kne)

JAKARTA - Gelandang AS Roma asal Prancis, Manu Kone, menjadi buruan sejumlah klub pada bursa transfer musim panas ini. Usai tampil impresif bersama Timnas Prancis di Piala Dunia 2026, harga jualnya pun melonjak.

1. Manu Kone Jadi Rebutan Klub Inggris

Salah satu klub yang tertarik mendatangkan Manu Kone adalah Manchester United. Menurut laporan L'Equipe, Manchester United telah memulai formal dengan Roma untuk pemain internasional Prancis, Manu Koné, dengan harga yang diminta sebesar €60 juta, mengungguli Arsenal dalam persaingan.

Gelandang tersebut tampil sangat mengesankan di Piala Dunia 2026. Ia mampu menggeser Aurelien Tchaouameni ke bangku cadangan dan ketidakhadirannya dirindukan ketika dicadangkan saat semifinal melawan Spanyol.

Meskipun lolos ke Liga Champions, AS Roma masih membutuhkan dana lewat penjualan pemain. Kone menjadi salah satu pemain yang mungkin bisa dilego dengan harga mahal.

Gelandang AS Roma Manu Kone saat membela Prancis di Piala Dunia 2026 (Instagram/@manu_kne)

Harga transfernya dalam beberapa bulan terakhir telah melonjak dari €50 juta menjadi setidaknya €60 juta setelah penampilan gemilang di Piala Dunia tersebut.

Manchester United dilaporkan telah memulai negosiasi formal dengan Roma untuk pemain tersebut. Manchester United juga mengungguli rivalnya yakni Arsenal dalam memburu Kone.

Ini merupakan kemajuan dari beberapa hari terakhir, ketika laporan-laporan Italia mencatat bahwa hanya rombongan pemain yang telah dihubungi, belum termasuk Roma.