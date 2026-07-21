Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Gelandang AS Roma Jadi Buruan Sejumlah Klub Elite Liga Inggris, Harganya Melonjak Usai Piala Dunia 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |14:07 WIB
Gelandang AS Roma Jadi Buruan Sejumlah Klub Elite Liga Inggris, Harganya Melonjak Usai Piala Dunia 2026
Gelandang AS Roma Jadi Buruan Sejumlah Klub Elite Liga Inggris, Harganya Melonjak Usai Piala Dunia 2026 (Instagram/@manu_kne)
A
A
A

JAKARTA - Gelandang AS Roma asal Prancis, Manu Kone, menjadi buruan sejumlah klub pada bursa transfer musim panas ini. Usai tampil impresif bersama Timnas Prancis di Piala Dunia 2026, harga jualnya pun melonjak.

1. Manu Kone Jadi Rebutan Klub Inggris

Salah satu klub yang tertarik mendatangkan Manu Kone adalah Manchester United. Menurut laporan L'Equipe, Manchester United telah memulai formal dengan Roma untuk pemain internasional Prancis, Manu Koné, dengan harga yang diminta sebesar €60 juta, mengungguli Arsenal dalam persaingan.

Gelandang tersebut tampil sangat mengesankan di Piala Dunia 2026. Ia mampu menggeser Aurelien Tchaouameni ke bangku cadangan dan ketidakhadirannya dirindukan ketika dicadangkan saat semifinal melawan Spanyol.

Meskipun lolos ke Liga Champions, AS Roma masih membutuhkan dana lewat penjualan pemain. Kone menjadi salah satu pemain yang mungkin bisa dilego dengan harga mahal. 

Gelandang AS Roma Manu Kone saat membela Prancis di Piala Dunia 2026 (Instagram/@manu_kne)
Gelandang AS Roma Manu Kone saat membela Prancis di Piala Dunia 2026 (Instagram/@manu_kne)

Harga transfernya dalam beberapa bulan terakhir telah melonjak dari €50 juta menjadi setidaknya €60 juta setelah penampilan gemilang di Piala Dunia tersebut.

Manchester United dilaporkan telah memulai negosiasi formal dengan Roma untuk pemain tersebut. Manchester United juga mengungguli rivalnya yakni Arsenal dalam memburu Kone.

Ini merupakan kemajuan dari beberapa hari terakhir, ketika laporan-laporan Italia mencatat bahwa hanya rombongan pemain yang telah dihubungi, belum termasuk Roma.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/47/3228315/bek_chelsea_trevoh_chalobah-g05d_large.jpg
Como Main di Liga Champions Musim Depan, Serius Kejar Bek Chelsea dan Gelandang Muda Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/47/3228237/striker_juventus_lois_openda-M9nk_large.jpg
Gagal Bersinar di Juventus, Openda Jadi Buruan 4 Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/47/3226802/nico_paz-EfLi_large.jpg
Como Bakal Beli Kembali Nico Paz dari Real Madrid Seharga 60 Juta Euro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/47/3224965/manu_kone-FwdL_large.jpg
Arsenal Buru Bintang AS Roma Seharga 50 Juta Euro, Nico Paz Bertahan di Como 
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/21/11/1730487/nico-williams-hadiahkan-medali-emas-piala-dunia-2026-untuk-sang-ibunda-wwe.webp
Nico Williams Hadiahkan Medali Emas Piala Dunia 2026 untuk Sang Ibunda
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/21/ferran_torres_martina_hunter.jpg
Bocor! Ferran Torres si Pahlawan Spanyol di Piala Dunia 2026 Ternyata Baru Putus Cinta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement