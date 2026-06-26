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HOME BOLA LIGA ITALIA

Como Bakal Beli Kembali Nico Paz dari Real Madrid Seharga 60 Juta Euro

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |22:05 WIB
Como Bakal Beli Kembali Nico Paz dari Real Madrid Seharga 60 Juta Euro
Como Bakal Beli Kembali Nico Paz dari Real Madrid Seharga 60 Juta Euro (Instagram/@nicopaz10)
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JAKARTA - Klub Liga Italia, Como 1907, dilaporkan menggunakan opsi untuk membeli Nico Paz dari klub raksasa Liga Spanyol, Real Madrid, dengan menebusnya seharga 60 juta euro.

Hal ini sebagaimana dilaporkan Sky Sport Italia. Disebutkan, Real Madrid menambahkan  klausul pembelian kembali baru sebesar 80 juta euro.

Penyerang tersebut merupakan produk akademi muda Real Madrid dan dijual ke Como seharga 6 juta euro pada Agustus 2024.

Terdapat berbagai klausul pembelian kembali yang termasuk dalam kesepakatan tersebut, mulai dari 9 juta euro pada 2026 hingga 11 juta euro pada 2027.

Real Madrid memutuskan untuk mengaktifkannya musim panas ini, tetapi juga tidak memiliki niat nyata untuk mempertahankan pemain berusia 21 tahun itu. Real Madrid bermaksud menjualnya dengan keuntungan besar sekitar 70 juta euro.

Nico Paz. ig/nicopaz10o
Nico Paz. ig/nicopaz10o

Melansir Football Italia, menurut pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, Como kini sedang menyusun tawaran mereka sendiri untuk membeli kembali Nico Paz setelah lolos ke Liga Champions.

Sebagai bagian dari kesepakatan awal, mereka memiliki perlakuan istimewa hingga 30 Juni untuk membelinya hanya dengan €60 juta, terlepas dari persaingan dengan Inter.

Hal itu bahkan diajukan sebagai kesepakatan dasar pada hari Kamis dalam pertemuan tersebut.

Sky Sport Italia juga mengklaim Real Madrid akan lebih menyukai tawaran ini. Pasalnya, mereka dapat menambahkan opsi pembelian kembali lain yang ditetapkan sebesar 80 juta euro.

Namun, Di Marzio bersikeras bahwa itu hanya berlaku untuk musim panas 2027.

 

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Topik Artikel :
Real Madrid Como 1907 Nico Paz
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