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Geram Disebut Bawa Pengaruh Buruk di AC Milan, Rafael Leao Angkat Bicara

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |02:01 WIB
Geram Disebut Bawa Pengaruh Buruk di AC Milan, Rafael Leao Angkat Bicara
Pemain AC Milan, Rafael Leao. (Foto: Instagram/iamrafaeleao93)
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BINTANG AC Milan, Rafael Leao, akhirnya memberikan respons tegas usai diterpa kabar miring yang menyebut dirinya terlibat perselisihan dengan pelatih baru Rossoneri, Ruben Amorim. Penyerang asal Portugal itu dikabarkan dicap sebagai pengaruh negatif di dalam ruang ganti Milan di tengah kencangnya rumor kepindahannya pada bursa transfer musim panas 2026 ini.

Isu tersebut mencuat menjelang laga uji coba pramusim terakhir AC Milan menghadapi Manchester United di Tarczynski Arena, Wroclaw, Polandia pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam WIB. Pertandingan yang berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Milan ini sarat emosi karena menjadi reuni perdana Amorim dengan Setan Merah sejak didepak dari Old Trafford pada bulan Januari lalu.

1. Bantahan Tegas di Media Sosial

Laporan dari berbagai media di Italia sebelumnya mengklaim bahwa Amorim meragukan komitmen Leao dan khawatir sang pemain merusak keharmonisan skuad. Rumor itu semakin liar ketika pemain berusia 27 tahun tersebut tidak terlihat dalam daftar skuad yang dibawa untuk menghadapi Manchester United.

Meski demikian, absennya Leao dipastikan murni karena masalah cedera ringan alih-alih tindakan indisipliner. Merasa gerah dengan berbagai pemberitaan miring yang beredar, sang pemain langsung melampiaskan kekesalannya melalui sebuah pernyataan terbuka di platform media sosial X.

Rafael Leao cetak gol kemenangan AC Milan atas Cagliari @acmilan
Rafael Leao cetak gol kemenangan AC Milan atas Cagliari @acmilan

"Mungkin karena kalian sedang berbohong,” tulis Leao membalas unggahan laporan tersebut, dikutip dari Sportbible, Senin (17/8/2026).

 

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