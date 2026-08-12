Dusan Vlahovic Dilaporkan Sepakat Gabung Klub Turki Usai Tinggalkan Juventus

JAKARTA - Mantan penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, dilaporkan sepakat bergabung dengan klub Turki Besiktas. Vlahovic akan reuni kembali dengan Vincenzo Italiano, yang pernah melatihnya di Fiorentina.

1. Vlahovic Gabung Besiktas

Kontrak Vlahovic di Juventus berakhir pada 30 Juni 2026. Usai kontraknya berakhir, Vlahovic dilaporkan menerima tawaran dari sejumlah klub besar, seperti AC Milan, Napoli, Roma, Atletico Madrid, Arsenal, hingga Manchester United.

Namun, Vlahovic menolak sejumlah tawaran itu lantaran tak ada yang sesuai dengan permintaan gajinya.

Melansir Football Italia, Rabu (12/8/2026), menurut pakar transfer asal Turki, Yagiz Sabuncuoglu, Vlahovic akhirnya menyepakati persyaratan pribadi dengan Besiktas.

Dusan Vlahovic saat berseragam Juventus (Instagram/@DV9)

Kesepakatan ini berupa kontrak tiga tahun senilai €8 juta per musim, ditambah bonus berdasarkan performa yang bisa membuat total nilainya mencapai €10 juta.

Vlahovic dan agennya juga akan menerima biaya penandatanganan yang besar karena bergabung dengan klub tersebut.

Menurut A Spor, petinggi Besiktas, Serdal Adali, telah terbang ke Beograd, Serbia, untuk merampungkan dokumen dan akan kembali ke Terminal Penerbangan Umum Ataturk di Istanbul pada Rabu, 12 Agustus, pukul 14.30 waktu setempat.

Ini menjadi berkah bagi Italiano. Pasalnya, sang pelatih memang menginginkan reuni dengan pemain yang pernah bekerja sama dengannya selama musim paling produktif di Fiorentina.